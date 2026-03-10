ANAF se confruntă cu deficit de personal: peste 4.100 de posturi vacante și salarii sub nivelul pieței

Resursa umană a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este limitată, salarizarea e proastă şi foarte proastă, iar instituţia se confruntă cu un ritm înfiorător de plecări, a declarat marţi şeful Fiscului, Adrian Nica. El a adăugat că la nivelul ANAF există 4.100 de posturi neocupate, reprezentând peste 20% din schema de personal, fără ca instituția să fi aplicat vreo reducere de personal de 10%.

„Cred că principala problemă este partea de resursă umană, unde resursa e limitată, iar salarizarea noastră e proastă şi foarte proastă. (...) Modul în care plătim serviciile colegilor noştri este unul mult sub nivelul pieţei. Serviciile importante, gen preţuri de transfer, control comerţ electronic, structura de mari contribuabili şi Capitala - nu avem personal. De ce ai lucra într-o structură cu risc total, cu vizibilitate atunci când faci ceva prost, şi tu mai ai trei ani până la pensionare, şi nu preferi să te duci la administraţia Bolintin Vale. E la fel”, a susţinut acesta, marţi, la a 22-a ediţie a Conferinţei Anuale de Taxe PwC România, scrie Agerpres.

Posturi vacante și ritm alert de plecări

Nica a precizat că la nivelul ANAF sunt 4.100 de posturi vacante, adică peste 20% din schema de personal, fără să fi fost nevoie de vreo reducere cu 10%.

„ANAF are un ritm înfiorător de plecări. Nu e nevoie nicio reducere, au ieşit natural. Pe termen scurt e uşor să spui, ca manager, eu nu dau oameni afară. Nu ştiu ce-o să facem peste 7 luni, un an, ce atragem, ce punem în loc. Va fi greu pentru noi”, a subliniat preşedintele ANAF.

Citește și: ANAF anunță controale mai dure la companiile cu datorii. Adrian Nica: „Unele firme au învățat cum să se joace de-a insolvența”

Salarii necompetitive și dificultăți în atragerea specialiștilor

Pe de altă parte, salariile necompetitive fac dificilă atragerea de specialişti pentru meserii noi, mai ales din zona competențelor digitale.

„Dacă e tânăr, îi oferim 3.500 lei, iar dacă are 20 de ani vechime – circa 7.000 de lei. E foarte greu să atragem resursa umană de calitate în condiţiile astea”, a punctat acesta, subliniind că o consecinţă directă este că structurile strategice rămân descoperite.

Vârsta medie a personalului complică tranziția digitală

Potrivit sursei citate, vârsta medie a personalului – 53 de ani – face şi mai dificilă tranziţia digitală: „Este destul de greu să-i spui: nu mai teroriza contribuabilul cu balanţe, nu mai întreba de stocuri, uită-te în SAF-T, fă-i o profilare de acolo”.

Citește și: ANAF pregătește controale fiscale pe domenii de activitate. „În unele cazuri vom verifica și firma, și persoana din spatele ei”

PwC România a organizat marţi a 22-a ediţie a Conferinţei Anuale de Taxe, cele trei mari teme dezbătute fiind noile schimbări fiscale din România, direcţiile actuale ale controalelor ANAF şi rolul tot mai puternic al tehnologiei în funcţia fiscală.

Editor : Ana Petrescu