Asociația Operatorilor de Plajă din Năvodari cere instanței suspendarea licitațiilor pentru 58 de subsectoare de litoral

Asociația Operatorilor de Plajă Năvodari (AOPN) a sesizat Curtea de Apel Constanța pentru suspendarea procedurii de licitație organizate de Administrația Națională „Apele Române” pentru închirierea a 58 de subsectoare de litoral din zona Năvodari.

„Demersul nostru nu reprezintă o opoziție față de organizarea licitațiilor sau față de exploatarea turistică a plajelor. Suntem parteneri reali ai statului și ai Ministerului Mediului în administrarea și exploatarea plajelor”, a explicat Marcu Lucian, președintele AOPN, într-un comunicat de presă, scrie News.ro.

Probleme structurale vechi de peste 20 de ani

AOPN atrage atenția că plajele nu pot fi exploatate legal și eficient din cauza unor probleme structurale nerezolvate de peste două decenii. Lipsesc utilități esențiale, precum alimentarea cu apă și rețeaua de canalizare, ceea ce împiedică instalarea unor facilități de bază pentru turiști: grupuri sanitare, dușuri, vestiare sau unități de alimentație publică.

„Dreptul de folosință al plajelor scos la licitație este, în realitate, un drept formal și lipsit de conținut, deoarece operatorii economici sunt obligați să exploateze turistic plajele fără a avea cadrul juridic și infrastructura necesare”, a precizat Marcu Lucian.

Asociația semnalează că în două treimi din cazuri lipsesc documentațiile de urbanism necesare pentru amplasarea construcțiilor indispensabile exploatării turistice. În plus, documentația de atribuire conține termeni vagi sau inexistenti în legislația românească, cum ar fi „beach-bar”, ceea ce creează incertitudine juridică pentru operatori și riscul unor interpretări arbitrare.

Pagubă iminentă pentru operatori

AOPN avertizează că, dacă licitația continuă în aceste condiții, operatorii ar fi obligați să facă investiții semnificative și să respecte obligații contractuale pentru plaje care nu pot fi exploatate legal.

„Prin continuarea procedurii se produce o pagubă iminentă, deoarece operatorii economici ar fi obligați să își asume investiții semnificative pentru exploatarea unor plaje care nu pot fi utilizate în condiții legale și funcționale”, a adăugat președintele AOPN.

Deși a inițiat acțiunea în instanță, Asociația subliniază că scopul nu este blocarea turismului, ci rezolvarea problemelor structurale de peste 20 de ani. AOPN își exprimă disponibilitatea de a colabora cu Ministerul Mediului, Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală Dobrogea-Litoral și autoritățile locale pentru găsirea unor soluții.

„Obiectivul final trebuie să fie acela că turiștii care ajung pe litoralul românesc să se poată bucura de plaje moderne și sigure, cu facilități sanitare civilizate, posturi de salvamar, puncte de prim ajutor și servicii de alimentație publică, așa cum se întâmplă pe plajele din statele europene dezvoltate”, a concluzionat Marcu Lucian.

