Războiul din Orientul Mijlociu „nu ar trebui să împiedice eforturile de pace în Ucraina”, declară preşedintele Erdogan

Războiul din Orientul Mijlociu „nu ar trebui să împiedice eforturile de pace în Ucraina”, a afirmat marţi preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan în cursul unei convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP.

„Ar fi benefic ca negocierile să continue fără întârziere şi ca rănile Ucrainei să fie vindecate”, a precizat şeful statului turc, potrivit unui comunicat al preşedinţiei de la Ankara.

„Securitatea navigaţiei în Marea Neagră este de o importanţă capitală pentru Turcia. O încetare a focului care să protejeze infrastructura energetică şi portuară poate contribui la consolidarea încrederii între părţi, iar Turcia îşi va oferi sprijinul deplin în acest sens”, a adăugat el.

Preşedintele (Erdogan) a afirmat că „Turcia este pregătită să găzduiască următoarea rundă de discuţii trilaterale. Salutăm această iniţiativă şi sperăm că va da roade”, a declarat Volodimir Zelenski pe platforma X, potrivit AFP, citată de Agerpres.

SUA au propus organizarea unei noi runde de negocieri între Kiev şi Moscova săptămâna viitoare, sub mediere americană, anunţase anterior preşedintele ucrainean, în cadrul unei conferinţe de presă online, indicând că aceste discuţii ar putea avea loc în Elveţia sau în Turcia.

