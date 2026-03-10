Live TV

Exclusiv „Aplică legile luptei armate”. Un general explică solicitarea SUA de a trimite avioane și trupe în România

soldati americani
Foto: Profimedia Images
„SUA aplică legile luptei armate”

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a explicat marți, într-o intervenție la Digi24, după informațiile că Washingtonul vrea să trimită avioane militare și trupe suplimentare în România, că Statele Unite „aplică legile luptei armate” în războiul împotriva Iranului. 

Virgil Bălăceanu consideră că SUA au făcut o greșeală când au decis retragerea unor trupe de la baza militară Mihail Kogălniceanu.

„Aliniamentul bazelor americane din Golful Persic, respectiv din Kuweit, din Irak și din Iordania, sunt sub amenințarea loviturilor iranienilor. Și Statele Unite, din punct de vedere strategic, pentru proiecția forței, vor avea absolută nevoie de un al doilea aliniament de baze pentru proiecția forței și nu sunt altele decât cele din Europa. Acuma vorbim de Mihail Kogălniceanu. De altfel, trebuie să înțeleagă Statele Unite importanța Europei, cel puțin din punct de vedere al proiectei forței americane în Orientul Mijlociu.

Iată că retragerea militarilor americani din baza aeriană Mihail Kogălniceanu n-a fost cea mai fericită soluție. Acum, dependent de ce tipuri de avioane vor fi dislocate, va trebui să pregătim și misiunile de apărare și nu cred că la ora actuală Statele Unite au disponibile baterii Patriot pe care să le disloce. Ca atare, misiunea va reveni Forțelor Aeriene Române, respectiv sistemului MAMBA dislocat de francezi în Capu Midia”, a spus generalul.

Despre ce avioane ar putea SUA să trimită în România, Bălăceanu a spus:

„Dacă vor fi doar aeronave pentru supraveghere aeriană, dacă vor fi aeronave, deci sprijin logistic, includem aici și aeronavele pentru realimentare în aer, este probabilitatea mai mică de a deveni o țintă a rachetelor iraniene. Dacă vor fi sigur avioane de luptă care vor participa direct la bombardarea și lovirea țintelor din Iran, datele problemei se schimbă.

Din fericire, direcțiile de acțiune a rachetelor, respectiv dronelor care ar acționa din Iran și ar putea atinge baza Kogălniceanu ar trebui să survoleze spațiul aerian al Turciei și Turcia deja și-a activat apărarea antiaeriană. Iar în zona Ciprului avem o adevărată grupare navală care are ca principala misiune apărarea antiaeriană și antirachetă a teritoriului european”, a declarat expertul.

Întrebat dacă această solicitare din partea Statelor Unite reprezintă o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu, Virgil Bălăceanu a răspuns:

„Nu este o escaladare. Este, dacă vreți, aplicarea legilor luptei armate. În momentul în care tu ești dislocat la o apropiere de țintele tale relativ mică și nu este atât de ușor să-ți protejezi forța, trebuie să-ți dispui forța în adâncime. Sunt niște principii ale luptei armate, sunt niște legi, dincolo de principii ale luptei armate, pe care acum trebuie să le aplice Statele Unite.

Diferență specifică este, pentru că mai sunt și alții europeni care au spus 'nu punem la dispoziție bazele aeriene pentru bombardarea Iranului, putem să punem la dispoziție bazei aeriene pentru celelalte astăzi de sprijin'. Pentru că o acțiune de lovire are în spate alte tipuri de aeronave, pentru o întreagă complexitate de activități de sprijin. Nu știm care este solicitarea, probabil o vom afla”.

Declarațiile generalului vin în contextul în care Statele Unite ale Americii au cerut României dislocarea unor avioane de luptă și a unor militari la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Președintele României Nicușor Dan a convocat pentru miercuri o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi se află „situația din Orientul Mijlociu și implicațiile pentru România”, „evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România”, precum și „analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare”.

La sfârșitul lunii octombrie 2025, România a fost informată de Statele Unite că își redimensionează trupele din Europa, ceea ce a însemnat și retragerea unei părți din militarii dislocați la baza Mihail Kogălniceanu.

