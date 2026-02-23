Live TV

Foto Microsoft poate transforma acum sticla obișnuită în arhivă digitală pe 10.000 de ani

Data publicării:
stocare sticla microsoft
Metoda de stocare pe sticlă a Microsoft poate păstra 4,8. Foto: Microsoft Research preluată de revista Nature
Din articol
Tehnologie laser pentru stocare arhivală

Progresele recente în tehnologia de stocare a datelor pe bază de sticlă dezvoltată de Microsoft permit ca sticla obișnuită, cum ar fi cea folosită pentru vase de gătit sau uși de cuptor, să stocheze terabiți de date, cu o durabilitate estimată de până la 10.000 de ani, potrivit Live Science.

Tehnologia, aflată în dezvoltare sub denumirea „Project Silica” din 2019, a înregistrat îmbunătățiri constante, iar cercetătorii au prezentat ultimele inovații în revista Nature pe 18 februarie.

În noul studiu, echipa a arătat că poate codifica date pe sticlă de borosilicat obișnuită — un tip de sticlă rezistent la căldură, frecvent folosit în bucătării. Anterior, cercetătorii puteau stoca date doar pe sticlă pură de silice fuzionată (dioxid de siliciu pur - SiO₂ - topit și răcit, fără alte minerale sau impurități - n.r.), costisitoare și disponibilă în cantități limitate. De asemenea, au demonstrat mai multe tehnici noi de codificare și citire a datelor.

microsoft 1
Foto: microsoft.com

„Progresul depășește principalele bariere pentru comercializare: costul și disponibilitatea mediului de stocare”, a spus Richard Black, manager de cercetare la Microsoft, într-o declarație. „Am dezvoltat știința pentru scriere paralelă de mare viteză și o metodă de testare accelerată a sticlei scrise, sugerând că datele vor rămâne intacte timp de cel puțin 10.000 de ani.”

Cercetătorii au stocat 4,8TB de date — echivalentul a aproximativ 200 de filme 4K — pe 301 straturi într-o bucată de sticlă de 2 x 120 mm, la o rată de scriere de 3,13 MB/s. Deși viteza este mult mai mică decât cea a hard disk-urilor (~160 MB/s) sau SSD-urilor (~7.000 MB/s), datele pot dura peste 10.000 de ani, comparativ cu durata de viață de aproximativ 10 ani a dispozitivelor obișnuite.

microsoft 2
Foto: microsoft.com

Această durabilitate și stabilitate sunt principalele avantaje ale dispozitivelor de stocare pe bază de sticlă sau ceramică, folosite mai ales pentru arhivare pe termen lung. Teoretic, aceste formate alternative sunt mult mai fiabile decât cele existente și pot păstra datele generate pe termen lung.

Anterior, oamenii de știință de la Microsoft propuseseră păstrarea muzicii în Global Music Vault din Norvegia. În paralel, o altă inovație independentă în stocarea pe bază de ADN permite stocarea a 360TB de date în doar 0,8 km de ADN.

microsoft 3
Foto: microsoft.com

Tehnologie laser pentru stocare arhivală

Cercetătorii au dezvăluit mai multe descoperiri care au făcut scrierea și citirea pe sticlă mai eficientă și mai accesibilă:

  • Scrierea de voxeli birefringenți cu impulsuri laser: Voxeli sunt echivalentul 3D al pixelilor 2D, iar birefringența este fenomenul de dublă refracție, sau dublarea prin refracție a unei raze de lumină la pătrunderea în anumite medii. Cercetătorii au dezvoltat un „pseudo-impuls unic” care permite împărțirea unui impuls pentru mai mulți voxeli, înlocuind metoda anterioară cu două impulsuri.
  • Scriere paralelă: mai mulți voxeli pot fi scriși simultan în proximitate, crescând semnificativ viteza de scriere.
  • Noi tipuri de stocare – „voxeli de fază”: datele pot fi codificate în schimbarea de fază a sticlei (modificarea stării materialului prin energie și presiune), nu în polarizare. Aceasta necesită un singur impuls și include o metodă nouă de citire.
  • Identificarea îmbătrânirii datelor: cercetătorii au combinat metode standard de testare accelerată pentru a demonstra că datele ar putea dura peste 10.000 de ani.
microsoft 4
Foto: microsoft.com

Un voxel - prescurtare de la volumetric pixel - este echivalentul tridimensional al unui pixel. Dacă un pixel reprezintă un punct sau o unitate de bază într-o imagine 2D, un voxel reprezintă un mic cub sau o unitate de volum într-un spațiu 3D.

Echipa Microsoft va continua să îmbunătățească tehnologiile de scriere și citire, inclusiv optimizarea laserelor utilizate și testarea diferitelor compoziții de sticlă pentru a găsi materialul ideal pentru stocarea datelor pe termen lung.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
U.S Ambassador to Israel Mike Huckabee
2
Ambasadorul SUA Mike Huckabee spune că Israelul are un drept biblic de a prelua controlul...
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
3
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Igor Secin, șeful Rosneft
4
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
5
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
Scenariu "apocaliptic": FCSB, OUT din play-off cu toate punctele în buzunar! "Unde s-a mai văzut așa ceva?"
Digi Sport
Scenariu "apocaliptic": FCSB, OUT din play-off cu toate punctele în buzunar! "Unde s-a mai văzut așa ceva?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bill Gates
Bill Gates şi-a anulat discursul programat la un summit mondial despre inteligenţa artificială, după ce a apărut în dosarele Epstein
centru de date
Criteriul care va decide țările câștigătoare în cursa globală a inteligenţei artificiale. Avertismentul șefului Microsoft
Washington DC, USA. 22nd November, 2016. President Barack Obama awards the Medal of Freedom to Bill and Melinda Gates at the White House . Credit: MediaPunch Inc/Alamy Live News
Fondatorul Microsoft, Bill Gates, i-a dat fostei soții Melinda 8 miliarde de dolari, la cinci ani de la divorț
Comisia Europeană a lansat Scutul european pentru democrație. Foto- Comisia Europeană
Strategia UE de combatere a dezinformării. Giganții tehnologici și influencerii sunt mobilizați pentru „Scutul democrației”
logo-microsoft
Probleme la Microsoft: sunt afectate site-uri și un operator de telefonie mobilă. Parlamentul Scoției și-a suspendat activitatea
Recomandările redacţiei
Merz Macron
Nepotrivire între ambiție și realitate. Ruptura ideologică din inima...
campanie dezinformare rusia
Radu Miruță: „Războiul nu mai vine cu rachete balistice, ci vine...
soldați și fortificații la granițele țărilor baltice cu Rusia
„Gata de luptă”. Țările baltice se confruntă cu temeri legate de...
bani-lei-1536x866
Cresc taxele de școlarizare la universități, din toamnă. Facultatea...
Ultimele știri
Regizorul Cristian Pepino a murit la vârsta de 75 de ani. Artistul era cunoscut pentru spectacole în teatrul de animație
Atac al ucrainenilor în regiunea Belgorod: pagube aduse infrastructurii energetice
Cuba, noua țintă a SUA: vrea Trump o îndepărtare a liderilor comuniști sau doar o epurare a prezenței chineze?
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în creștere în Taur le schimbă viețile. Trei zodii care își regăsesc fericirea absolută din 23 februarie...
Cancan
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Fanatik.ro
Panică într-un oraș care găzduiește meciuri la Cupa Mondială. Bărbați înarmați au luat cu asalt aeroportul...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul Craiovei după victoria de la Slobozia. Ștefan Baiaram, primele detalii
Adevărul
Polițiștii londonezi păzeau casa lui Epstein în timpul unei vizite a lui Andrew. Noi e-mailuri îl îngroapă...
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A plecat din România la 25 de ani și a dat lovitura: "Sunt pregătit!"
Pro FM
Cine conduce clasamentul mondial de vânzări muzicale pe 2025. „O realizare istorică”. Top 10
Film Now
Robert Pattinson, de nerecunoscut cu perucă blondă și machiat intens. Cum a apărut actorul alături de Zendaya
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra...
Newsweek
Mișcare națională pentru creșterea pensiilor. Specialiștii dau pensionarilor nemulțumiți sfaturi gratuit. Unde
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care l-a ucis pe Eric Dane din "Anatomia lui Grey"
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Gestul discret făcut de Johnny Depp pentru Eric Dane, în lupta devastatoare cu boala: "Voia să îi ia o povară...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...