Carnea poate deveni periculoasă pentru consum înainte de a ajunge în congelator, arată un nou raport al EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor). Riscul major nu apare în timpul congelării, ci în primele zile după sacrificare, atunci când carnea este păstrată la temperaturi prea ridicate. Potrivit analizei, în doar 5–6 zile, carnea de vită, porc sau miel depozitată necorespunzător poate ajunge la niveluri periculoase de bacterii, inclusiv Salmonella.

Raportul evidențiază un detaliu esențial pentru siguranța alimentară, și anume că fiecare grad în plus accelerează dezvoltarea bacteriilor, chiar înainte ca produsul să fie congelat. Diferențele aparent mici de temperatură pot avea un impact major asupra siguranței cărnii, iar concluziile documentului ar putea sta la baza unor modificări importante ale legislației europene, cu reguli mai stricte pentru industria alimentară, în special în ceea ce privește depozitarea și lanțul frigorific.

Directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare, Nastasia Belc, atrage atenția că temperatura este factorul critic care influențează siguranța cărnii.

„Temperatura e factorul critic principal care afectează siguranța alimentelor și mai ales a cărnii. Și ce s-a arătat în acest raport este că o diferență mică între 7 și 3 grade, de exemplu, menținerea cărnii în loc de 7, la 3 grade, are un impact major asupra siguranței acestei cărni”, explică aceasta.

Potrivit specialistului, nu doar temperatura de păstrare contează, ci și încărcătura bacteriană inițială, care influențează direct durata de păstrare a produsului, un aspect necunoscut consumatorilor.

„Încărcătura microbiană dinainte de a fi păstrată contează foarte mult. Încărcătura bacteriană inițială pe care noi, ca și consumatori, n-o știm, influențează clar durata de păstrare, de aceea, când o cumpărăm, trebuie dusă imediat în congelator”, avertizează Nastasia Belc.

Raportul EFSA și recomandările experților subliniază și importanța decongelării corecte.

„Decongelarea controlată este sigură, dar perioada de după trebuie clar stabilită și este sensibilă”, explică directorul institutului, care recomandă ca decongelarea să fie făcută exclusiv în frigider, nu la temperatura camerei.

„Cel mai bine decongelarea se face în frigider, nu în afara frigiderului, la temperatura camerei, pentru că imediat microorganismele se înmulțesc și, după ce decongelăm, trebuie să pregătim carnea în maximum 48 de ore de la decongelare”, a adăugat ea.

Pentru consumatori, mesajul specialiștilor este clar: carnea crudă, neambalată în vid, trebuie păstrată în frigider la temperaturi cuprinse între 0 și 4 grade Celsius, nu la 6–7 grade, iar respectarea lanțului de frig din momentul achiziției și până la preparare este esențială pentru prevenirea riscurilor alimentare.

Editor : Ș.A.