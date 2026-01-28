Live TV

TVA pentru mai multe produse alimentare va fi redusă în Austria. Ce nu a ajuns pe lista Guvernului

Data publicării:
Imagine cu caracter ilustrativ. TVA la alimente de bază. Foto Profimedia
Imagine cu caracter ilustrativ. TVA la alimente de bază. Foto Profimedia
Din articol
Majoritatea produselor - din Austria

Guvernul austriac a ajuns la un acord privind reducerea taxei pe valoarea adăugată (TVA) la 4,9% pentru numeroase produse - dar nu și pentru carne, informează ziarul austriac Kurier.

Lapte, unt, cartofi, orez sau sparanghel: taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru acestea și alte „produse de strictă necesitate” va fi redusă la 4,9% începând cu 1 iulie.

Dezbaterea privind produsele alimentare care se califică pentru cota redusă de TVA a cauzat fricțiuni în cadrul Guvernului de la Viena în ultimele zile.

Până la votul final de miercuri au existat mai multe liste. În ciuda eforturilor depuse de ÖVP (Partidul Popular Austriac), carnea nu a ajuns pe lista finală, care cuprinde:

Lapte, produse lactate și ouă - lapte (inclusiv lapte de vacă fără lactoză), unt, iaurt, ouă proaspete de găină

Legume (proaspete, refrigerate și congelate) - cartofi, roșii, ceapă, usturoi, praz, varietăți de varză (varză albă, conopidă, gulie etc), salată verde, morcovi, sfeclă roșie, țelină, castraveți, fasole, mazăre și alte leguminoase.

Alte legume, cum ar fi dovleac, ardei, sparanghel sau vinete

Legume congelate (de exemplu, mazăre, spanac)

Fructe - mere, pere, gutui, fructe cu sâmburi (de exemplu, caise, cireșe, piersici, prune)

Cereale, produse de măcinat și produse de patiserie  - orez, făină de grâu și griș, paste, pâine și produse de patiserie (inclusiv produse fără gluten)

Alte produse - Sare de masă

Majoritatea produselor - din Austria

Majoritatea produselor menționate vor fi fabricate și procesate în Austria, s-a decis în ședința de Guvern de miercuri, relatează Kurier.

Coaliția guvernamentală formată din Partidul Popular Austriac (ÖVP), Social-Democrați (SPÖ) și Liberali anticipează un deficit de aproximativ 200 de milioane de euro în acest an.

În 2027, dacă cota redusă de TVA rămâne în vigoare pe tot parcursul anului, se așteaptă un deficit de 400 de milioane de euro.Se preconizează că reducerea medie pentru o gospodărie privată va fi puțin sub 100 de euro pe an.

„Suntem încrezători că măsurile pe care le-am implementat ne vor aduce mai aproape de ținta noastră de inflație de două procente”, spune secretara de stat pentru finanțe, Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP). Ea menționează alte măsuri de reducere a inflației, cum ar fi reducerea taxei pe energie electrică și legea privind controlul chiriilor. „Nu neg că ÖVP ar fi preferat ca și carnea să fie inclusă”, recunoaște Eibinger-Miedl. Cu toate acestea, acest lucru nu a fost fezabil în cadrul bugetului.

Guvernul subliniază că măsura este finanțată „integral”. Acest lucru se va realiza „printre altele” printr-o taxă pe materialele plastice pentru materialele plastice nereciclabile și o taxă comună pe coletele din țări terțe – cum ar fi China. „Această măsură transmite un semnal de încredere și contribuie la consolidarea redresării economice”, spune Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), secretara de stat pentru protecția consumatorilor. 

Secretarul de stat pentru dereglementare, Josef Schellhorn (Neos), adaugă că scopul este de a sprijini simultan sectorul comerțului cu amănuntul de produse alimentare prin reducerea obstacolelor birocratice: „Suntem în contact strâns cu industria”.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Natalia Morari. Foto Facebook
3
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
accident lugojel E70
4
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
5
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Digi Sport
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir-putin-karin-kneissl
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără cetățenie. De ce se cere revocarea
retele sociale
Încă o țară europeană va interzice accesul minorilor la rețelele sociale. De când intră în vigoare măsura
pompa motorina in timp ce alimenteaza o masina
România este al treilea producător de țiței din UE. De ce nu se vede acest avantaj în prețul carburanților
Saalfelden railway station, interregio IR train of ÖBB Saalfelden am Steinernen Meer Pinzgau Salzburg Austria
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria, dar nu a reușit să pornească locomotiva
elevi care ridica mana la ora
Noi măsuri luate de Austria în privința copiilor de origine străină care nu cunosc suficient de bine limba germană
Recomandările redacţiei
Ministerpräsidenten von Rumänien, Ilie Bolojan bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), im Bund
De ce a reușit Bulgaria și nu România. Explicațiile premierului...
avocata adriana georgescu selfie
O membră PNL Sector 1 și un fals general SIE, prinși în flagrant cu...
cristian andrei incatusat si flancat de politisti
Psihoterapeutul Cristian Andrei, adus în cătușe la audieri. Acuzații...
bancnote de 100 de lei
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a...
Ultimele știri
Merz susține că înțelegerea comercială UE-SUA poate fi ratificat. Solicitare către Bruxelles privind acordul cu Mercosur
Un ministru din Malaysia, ironizat după ce a afirmat că stresul la locul de muncă poate transforma oamenii în homosexuali
„Cel mai important lucru este se ne reînarmăm”. Franţa, Groenlanda şi Danemarca fac apel la o „trezire strategică a Europei”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă...
Fanatik.ro
Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Anunț șocant despre accidentul din Timiș în care au murit 7 suporteri ai lui PAOK. Șoferul dubei ar fi fost...
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Răsturnare de situație! Ce a făcut șoferul microbuzului cu secunde înainte de impactul cu TIR-ul, un...
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
A fost în ”microbuzul morții” și a decis să vorbească: ”Am văzut tot! Era timp și nimic nu s-ar fi întâmplat”
Pro FM
Bianca Censori, sprijinul lui Kanye West în cea mai grea perioadă. Cum l-a ajutat să depășească un episod...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Ce pensie iei dacă ai muncit pe salariul minim între 25 și 40 de ani? Banii nu ajung nici pentru medicamente
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN