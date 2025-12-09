Listeria provoacă tot mai multe intoxicații severe în Europa. Unul din 12 cazuri a fost mortal în 2024

Cazurile de intoxicații severe cu bacteria listeria au crescut în Europa anul trecut, potrivit unui raport al ECDC și EFSA. Peste 3.000 de infecții au fost confirmate în 2024, iar aproape 70% dintre pacienți au avut nevoie de spitalizare, în timp ce una din 12 persoane infectate a murit.

Au fost confirmate peste 3.000 de infecții cu listeria în 2024, aproximativ 70% dintre pacienți necesitând spitalizare, iar una din 12 persoane a murit, potrivit unui raport al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), scrie Euronews.

Listeria este un tip de bacterie care se dezvoltă în medii umede și reci și care poate fi dificil de eliminat chiar și prin dezinfectare agresivă. Infecțiile, de obicei transmise prin alimente, sunt rare, dar pot fi mortale.

Până la 3% dintre alimentele gata de consum depășesc limitele UE privind contaminarea cu listeria, se arată în raport. Cârnații fermentați sunt produsul cel mai frecvent contaminat.

„Chiar dacă contaminarea este rară, listeria poate provoca îmbolnăviri severe, ceea ce o face una dintre cele mai grave amenințări alimentare pe care le monitorizăm”, a declarat Ole Heuer, coordonatorul activității ECDC privind sănătatea umană, animală și de mediu.

6.558 de focare alimentare în 2024

Raportul a analizat infecțiile cu listeria, salmonella, campylobacter, E. coli și alte bacterii în Uniunea Europeană, Regatul Unit și alte opt state non-UE.

În total, în 2024 au existat 6.558 de focare alimentare, în creștere cu 14,5% față de anul precedent. Deși numărul cazurilor și al spitalizărilor a crescut, numărul deceselor a scăzut.

Tendința ascendentă a infecțiilor alimentare este probabil determinată de o combinație de factori, se arată în raport, inclusiv schimbarea obiceiurilor alimentare, de exemplu consumul mai frecvent de mese gata preparate, precum și manipularea neigienică a alimentelor și îmbătrânirea populației, mai vulnerabilă la îmbolnăviri.

În 2024, legumele și alte produse neanimale au fost legate de cele mai multe decese în focare alimentare cu origine clar confirmată. Dar Salmonella a fost responsabilă pentru cele mai multe focare care au afectat mai multe țări, ouăle și produsele din ouă fiind principala sursă.

Cresc și infecțiile cu salmonella în fermele de păsări

Agențiile UE au mai transmis că există o „creștere semnificativă” a infecțiilor cu salmonella în fermele de păsări din ultimul deceniu și că multe state membre nu fac suficient pentru a le combate.

„Anul acesta, un număr semnificativ de state membre UE nu au reușit să îndeplinească toate obiectivele privind reducerea salmonellei în fermele avicole, doar 14 țări îndeplinind integral cerințele”, a declarat Frank Verdonck, șeful departamentului EFSA pentru riscuri biologice și sănătatea animalelor.

Cum prevenim riscurile alimentare

Agențiile au reamintit că oamenii pot lua măsuri pentru a se proteja de infecțiile alimentare, inclusiv păstrarea frigiderului la 5°C sau mai puțin, consumarea preparatelor gata de mâncat înainte de data expirării, gătirea temeinică a cărnii, separarea alimentelor crude de cele gătite și spălarea mâinilor, a ustensilelor și a suprafețelor după manipularea alimentelor crude.

De asemenea, au avertizat că „grupurile vulnerabile”, inclusiv adulții în vârstă, femeile însărcinate și persoanele cu sistem imunitar slăbit, ar trebui să evite consumul alimentelor cu risc ridicat, precum preparatele gata de mâncat, laptele nepasteurizat și brânza moale nepasteurizată.

Protejarea acestor grupuri „necesită o supraveghere puternică, o producție alimentară sigură și precauții esențiale la domiciliu”, a spus Heuer.

