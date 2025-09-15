În luna noiembrie, inflația va ajunge la peste 15%, daca se va elimina plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, a declarat la Digi24 fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu.

Nu a existat încă o discuție în coaliție cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente, spune Adrian Câciu, subliniind că PSD nu va fi de acord să nu se continue această măsură.

„N-am ajuns încă să discutăm. Era pregătită pentru ședința de coaliție de săptămâna aceasta, decizia privind prelungirea plafonării adaosului comercial la aceste alimente de bază. Vineri am avut o ieșire pe care n-am înțeles-o, a purtătoarei de cuvânt a guvernului, care a spus că e deja o decizie în coaliție, ceea ce este total fals și de aici avem acest tăvălug de reacții și ele sunt normale, pentru că atâta timp cât nu avem o astfel de decizie, nu cred că ar fi trebuit cineva să spună că s-a decis. Pot să înțeleg argumentele din spate, că probabil că a fost un fel de încercare din partea premierului să testeze un pic apele. Spune foarte clar: PSD nu va fi de acord să nu continue această măsură, iar în ceea ce privește declarațiile retailerilor, să știți că eu nu sunt de acord cu aceste afirmații. Nu au crescut dobânzile, dobânzile au altă piață pe care evoluează și țin foarte mult de ceea ce înseamnă dobânzile de politică monetară. Piața financiară nu este la fel ca piața comercială. Adică să nu folosim argumente de acest lucru pentru a specula și a crește prețurile la raft,” a declarat Adrian Câciu pentru Digi24.

Fostul ministru averizează că, dacă va fi eliminată această măsură, inflația va ajunge la peste 15% în luna noiembrie.

„Dacă n-am fi avut aceste influențe, probabil că puteam spune, domnule, hai să nu mai plafonăm adaosul comercial. Dar, în doar două luni de zile, inflația a crescut cu 73,7%. Asta înseamnă diferența între 5,4 și 9,9. În septembrie oricum o să avem peste 10% inflația.

Aici discutăm și de un alt aspect. Aceste produse de bază, chiar dacă sunt pentru persoanele vulnerabile, reprezintă volume foarte mari. Vă dați seama ce ar însemna ca impact asupra inflației generale, scumpirile acestor produse. Nu mai zic de buzunarul cetățeanului, care oricum este deja lovit de toate aceste creșteri de taxe.

Vă dau și cifra: peste 15% inflație în noiembrie. Deci nu trebuie să ne ducem chiar așa, trebuie să vedem lucrurile rațional. Mai mult decât atât, nu există niciun fel, nu se plaforează prețuri, că este o confuzie mare. Se plafonează un adaos comercial, este unul rezonabil, de 20%. Acuma, eu cred că adaosul comercial, pentru oricine știe o fărâmă de economie, înseamnă ceea ce este peste costuri. Adică este ceea ce ar câștiga comerciantul din tranzacționare unui produs,” a precizat Adrian Câciu.

Editor : A.P.