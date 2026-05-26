Live TV

Video Percheziții în București și patru județe într-un dosar de înșelăciune cu reparații de acoperișuri. Prejudiciul ajunge la 500.000 de lei

Data publicării:
polițiști la percheziții
Foto: Captură video Poliția Capitalei

Poliţiştii bucureşteni fac, marţi, 15 percheziţii în Capitală şi în patru judeţe, într-un dosar penal de înşelăciune, tâlhărie şi şantaj. Potrivit anchetatorilor, presupuşi reprezentanţi ai unor societăţi comerciale ar fi înşelat, în ultimii cinci ani, 15 persoane cărora le-ar fi promis, folosind nume false şi cu complicitatea unor muncitori, că le montează sau repară acoperişuri la preţuri aparent reduse, pe care omiteau să le treacă însă în contractele semnate. 

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au pus în aplicare, marţi, 26 mai, 15 mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Cluj, Iaşi şi Mureş, într-un dosar penal de înşelăciune, tâlhărie şi şantaj.

„Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2020 - 2025, cinci persoane, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale şi folosind nume false, având complicitatea unor persoane care ar fi acţionat în calitate de muncitori, ar fi indus şi menţinut în eroare 15 persoane vătămate, prin prezentarea ca adevărată a intenţiei de a executa, în mod corespunzător şi conform înţelegerii contractuale, diferite lucrări de montare/reparaţii acoperişuri”, precizează Poliţia Capitalei.

Potrivit sursei citate, totodată, bănuiţii ar fi afişat preţuri aparent reduse pentru lucrările oferite, omiţând să menţioneze costul real al acestora în cuprinsul contractelor semnate, determinând astfel persoanele vătămate să îşi exprime consimţământul pentru executarea lucrărilor în alte condiţii financiare decât cele pe care le-au avut în vedere iniţial.

„În acest context, persoanele bănuite ar fi obţinut de la persoanele vătămate aproximativ 500.000 de lei”, menţionează poliţiştii.

De asemenea, după începerea lucrărilor, persoanele cercetate ar fi constrâns victimele să remită diferite sume de bani, prin exploatarea stării de vulnerabilitate create ca urmare a executării parţiale a lucrărilor, în condiţiile în care imobilele nu puteau fi utilizate în siguranţă sau lucrările nu erau finalizate, iar persoanele vătămate nu puteau refuza plata fără riscul producerii unui prejudiciu mai mare.

„Într-unul dintre cazuri, un bărbat ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a unei femei şi, prin constrângere, ar fi determinat-o să îi remită suma de bani solicitată. Totodată, persoanelor vătămate le-ar fi fost creată o stare de temere, fiind determinate să achite sumele cerute pentru a evita agravarea prejudiciului creat”, mai arată anchetatorii.

Pentru administrarea materialului probator, marţi, au fost puse în executare 15 mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Persoanele vizate au fost depistate şi conduse la audieri, la sediul structurii, iar faţă de acestea vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, tâlhărie şi şantaj. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Andras Demeter
1
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Nicușor Dan
2
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
5
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre...
Au bătut palma! Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham
Digi Sport
Au bătut palma! Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
closeup of an old caucasian woman and an old caucasian man sitting in a couch using their smartphones
Un bătrân de 87 de ani a rămas fără 20.000 de lei după ce a fost înșelat prin metoda „accidentul”. Trei bărbați, reținuți în Capitală
TNRS
Premiile UNITER 2026: „Lungul drum al zilei către noapte”, de la TNRS Sibiu, cel mai bun spectacol. Lista completă a câștigătorilor
fani max korzh
Mii de fani ai artistului Max Korzh, la concertul de pe Arena Națională. Materiale din recuzită au luat foc în timpul spectacolului
incendiu cet vest22
Al doilea incendiu la CET Vest din Capitală, într-o lună. Focul a cuprins un transformator și o hală. Precizările Elcen
copac
Un copac uriaș s-a prăbușit într-un parc din centrul Bucureștiului, peste o alee tranzitată zilnic de sute de oameni
Recomandările redacţiei
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și...
alexandru nazare
Deficitul bugetar a scăzut la 1,17% din PIB după primele patru luni...
Andras Demeter
Kelemen Hunor, despre scandalul cu fostul ministru al Culturii: „O...
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2025 - VOT - MIRCEA ABRUDEAN - 4 MAI 2025
Mircea Abrudean, despre posibilitatea nominalizării lui Eugen Tomac...
Ultimele știri
„Nu ne permitem accidente în privința absorbției fondurilor europene”. Nazare, după publicarea execuției bugetare
Rusia intenționează să închidă aproape complet spațiul aerian de deasupra Moscovei pentru aviația civilă
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri la 30 de ani de la moartea prințesei Diana. Înregistrările secrete care scot la iveală ce credea...
Cancan
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: &quot;Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii...
Fanatik.ro
Pleacă Zeljko Kopic la arabi dacă pierde barajul cu FCSB?! Şumudică se ia de antrenorul lui Dinamo: “Tot o dă...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Legea salarizării provoacă haos și în educație. Ce se întâmplă cu diriginții și dascălii debutanți. Decizia...
Adevărul
Orașul în care stațiile de metrou arată ca niște palate
Playtech
Cât va câştiga premierul României din 2027. Salariul preşedintelui Nicuşor Dan creşte şi el
Digi FM
Cine i-a retras cetățenia Republicii Moldova lui Traian Băsescu, acum 9 ani. Maia Sandu i-a oferit-o din nou
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Andrei Rațiu a primit vestea de la Barcelona: au început negocierile!
Pro FM
Latex roșu mulat pe corp, senzualitate și încredere maximă. Fetele de la The Pussycat Dolls, revenire în forță
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Sfârșit de eră: cel mai aglomerat aeroport din lume se închide definitiv după 85 de ani. Un mega-hub de 260...
Newsweek
Stagiul complet de cotizare a crescut luna asta. Care pensionari vor lucra mai mult înainte să iasă la pensie?
Digi FM
Un agent de pază septuagenar e printre cei mai căutați graficieni din Japonia. Nu cere bani pentru munca sa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
Au vrut să facă o friptură, dar s-au speriat atunci când au văzut ce se ascunde în grătar: „Nu înțeleg cum a...
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special