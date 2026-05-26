Poliţiştii bucureşteni fac, marţi, 15 percheziţii în Capitală şi în patru judeţe, într-un dosar penal de înşelăciune, tâlhărie şi şantaj. Potrivit anchetatorilor, presupuşi reprezentanţi ai unor societăţi comerciale ar fi înşelat, în ultimii cinci ani, 15 persoane cărora le-ar fi promis, folosind nume false şi cu complicitatea unor muncitori, că le montează sau repară acoperişuri la preţuri aparent reduse, pe care omiteau să le treacă însă în contractele semnate.

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au pus în aplicare, marţi, 26 mai, 15 mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Cluj, Iaşi şi Mureş, într-un dosar penal de înşelăciune, tâlhărie şi şantaj.

„Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2020 - 2025, cinci persoane, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale şi folosind nume false, având complicitatea unor persoane care ar fi acţionat în calitate de muncitori, ar fi indus şi menţinut în eroare 15 persoane vătămate, prin prezentarea ca adevărată a intenţiei de a executa, în mod corespunzător şi conform înţelegerii contractuale, diferite lucrări de montare/reparaţii acoperişuri”, precizează Poliţia Capitalei.

Potrivit sursei citate, totodată, bănuiţii ar fi afişat preţuri aparent reduse pentru lucrările oferite, omiţând să menţioneze costul real al acestora în cuprinsul contractelor semnate, determinând astfel persoanele vătămate să îşi exprime consimţământul pentru executarea lucrărilor în alte condiţii financiare decât cele pe care le-au avut în vedere iniţial.

„În acest context, persoanele bănuite ar fi obţinut de la persoanele vătămate aproximativ 500.000 de lei”, menţionează poliţiştii.

De asemenea, după începerea lucrărilor, persoanele cercetate ar fi constrâns victimele să remită diferite sume de bani, prin exploatarea stării de vulnerabilitate create ca urmare a executării parţiale a lucrărilor, în condiţiile în care imobilele nu puteau fi utilizate în siguranţă sau lucrările nu erau finalizate, iar persoanele vătămate nu puteau refuza plata fără riscul producerii unui prejudiciu mai mare.

„Într-unul dintre cazuri, un bărbat ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a unei femei şi, prin constrângere, ar fi determinat-o să îi remită suma de bani solicitată. Totodată, persoanelor vătămate le-ar fi fost creată o stare de temere, fiind determinate să achite sumele cerute pentru a evita agravarea prejudiciului creat”, mai arată anchetatorii.

Pentru administrarea materialului probator, marţi, au fost puse în executare 15 mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Persoanele vizate au fost depistate şi conduse la audieri, la sediul structurii, iar faţă de acestea vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, tâlhărie şi şantaj.

