Deputat condamnat la închisoare cu suspendare, după ce a condus băut. Va face muncă în folosul comunității

Conducerea Camerei Deputaților a luat act de faptul că Andrei Csillag, fost membru POT, a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru că a condus sub influența alcoolului. Decizia este definitivă, deputatul urmând să facă și muncă în folosul comunității.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis condamnarea la 8 luni de închisoare cu suspendare a deputatului Andrei Csillag, fost membru al Partidului Oamenilor Tineri și care în prezent s-a rupt de POT, alături de o parte din membri, punând bazele partidului UNIT.

Deputatul trebuie să respecte și un program de supraveghere timp de 2 ani, perioadă în care trebuie să urmeze un program de reintegrare socială și să efectueze 60 de zile de muncă în folosul comunității. În plus, acesta nu va mai putea conduce un autoturism timp de un an.

Decizia este definitivă și a fost comunicată conducerii Camerei Deputaților, în ședința Biroului Permanent de marți.

Înainte ca sentința să rămână definitivă, deputatul a explicat, pe Facebook, cum s-a întâmplat totul.

„În seara de 13 iulie am consumat alcool, iar ulterior am ales în mod corect să nu conduc, folosind un serviciu de transport. A doua zi, în 14 iulie, după o perioadă de odihnă care s-a dovedit a fi insuficientă, am fost oprit în trafic și testat, rezultatul indicând o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Menționez că, în România, limita peste care se întocmește dosar penal este de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceste valori arată clar realitatea situației și contrazic zvonurile răutăcioase, probabil folosite ca armă politică, potrivit cărora m-aș fi urcat la volan rupt de beat”, a explicat parlamentarul, pe 23 aprilie.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.