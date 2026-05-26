Live TV

Deputat condamnat la închisoare cu suspendare, după ce a condus băut. Va face muncă în folosul comunității

Data actualizării: Data publicării:
andrei csillag
Andrei Csillag. Sursa foto: Facebook

Conducerea Camerei Deputaților a luat act de faptul că Andrei Csillag, fost membru POT, a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru că a condus sub influența alcoolului. Decizia este definitivă, deputatul urmând să facă și muncă în folosul comunității. 

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis condamnarea la 8 luni de închisoare cu suspendare a deputatului Andrei Csillag, fost membru al Partidului Oamenilor Tineri și care în prezent s-a rupt de POT, alături de o parte din membri, punând bazele partidului UNIT. 

Deputatul trebuie să respecte și un program de supraveghere timp de 2 ani, perioadă în care trebuie să urmeze un program de reintegrare socială și să efectueze 60 de zile de muncă în folosul comunității. În plus, acesta nu va mai putea conduce un autoturism timp de un an. 

Decizia este definitivă și a fost comunicată conducerii Camerei Deputaților, în ședința Biroului Permanent de marți. 

Înainte ca sentința să rămână definitivă, deputatul a explicat, pe Facebook, cum s-a întâmplat totul.

„În seara de 13 iulie am consumat alcool, iar ulterior am ales în mod corect să nu conduc, folosind un serviciu de transport. A doua zi, în 14 iulie, după o perioadă de odihnă care s-a dovedit a fi insuficientă, am fost oprit în trafic și testat, rezultatul indicând o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Menționez că, în România, limita peste care se întocmește dosar penal este de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceste valori arată clar realitatea situației și contrazic zvonurile răutăcioase, probabil folosite ca armă politică, potrivit cărora m-aș fi urcat la volan rupt de beat”, a explicat parlamentarul, pe 23 aprilie. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Andras Demeter
1
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Nicușor Dan
2
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
5
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre...
Au bătut palma! Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham
Digi Sport
Au bătut palma! Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lebanon Iran
Principalul negociator al Iranului în discuțiile cu SUA a fost reales președinte al Parlamentului de la Teheran
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_05_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan, despre parlamentarii care se alătură grupurilor PNL: „Eu nu am încurajat traseismul politic”
511089647_3557002091099767_804332191857244105_n
Un deputat a demisionat din grupul PSD pentru a trece la PNL. Inițial, a fost ales pe listele partidului Dianei Șoșoacă
Kelemen
Kelemen Hunor: „Trebuie găsită o persoană care va accepta formarea unui guvern, cu riscul de a eșua în Parlament”
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre numirea unui nou premier după consultări: „Nu va exista un anunț luni sau marți”
Recomandările redacţiei
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și...
alexandru nazare
Deficitul bugetar a scăzut la 1,17% din PIB după primele patru luni...
Andras Demeter
Kelemen Hunor, despre scandalul cu fostul ministru al Culturii: „O...
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2025 - VOT - MIRCEA ABRUDEAN - 4 MAI 2025
Mircea Abrudean, despre posibilitatea nominalizării lui Eugen Tomac...
Ultimele știri
„Nu ne permitem accidente în privința absorbției fondurilor europene”. Nazare, după publicarea execuției bugetare
Rusia intenționează să închidă aproape complet spațiul aerian de deasupra Moscovei pentru aviația civilă
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri la 30 de ani de la moartea prințesei Diana. Înregistrările secrete care scot la iveală ce credea...
Cancan
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: &quot;Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii...
Fanatik.ro
Pleacă Zeljko Kopic la arabi dacă pierde barajul cu FCSB?! Şumudică se ia de antrenorul lui Dinamo: “Tot o dă...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Legea salarizării provoacă haos și în educație. Ce se întâmplă cu diriginții și dascălii debutanți. Decizia...
Adevărul
Orașul în care stațiile de metrou arată ca niște palate
Playtech
Cât va câştiga premierul României din 2027. Salariul preşedintelui Nicuşor Dan creşte şi el
Digi FM
Cine i-a retras cetățenia Republicii Moldova lui Traian Băsescu, acum 9 ani. Maia Sandu i-a oferit-o din nou
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Andrei Rațiu a primit vestea de la Barcelona: au început negocierile!
Pro FM
Latex roșu mulat pe corp, senzualitate și încredere maximă. Fetele de la The Pussycat Dolls, revenire în forță
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Sfârșit de eră: cel mai aglomerat aeroport din lume se închide definitiv după 85 de ani. Un mega-hub de 260...
Newsweek
Stagiul complet de cotizare a crescut luna asta. Care pensionari vor lucra mai mult înainte să iasă la pensie?
Digi FM
Un agent de pază septuagenar e printre cei mai căutați graficieni din Japonia. Nu cere bani pentru munca sa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
Au vrut să facă o friptură, dar s-au speriat atunci când au văzut ce se ascunde în grătar: „Nu înțeleg cum a...
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special