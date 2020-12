10.000 de baruri și de restaurante nu vor mai supraviețui până la ajutorul de stat. Banii sunt așteptați abia în vara viitoare

Mâna întinsă de stat industriei ospitalității nu va reuși să salveze de la faliment 10.000 de baruri și restaurante, spun patronatele din HoReCa. Multe dintre restaurante mai au bani să supraviețuiască doar câteva luni. Banii pe care statul vrea să-i acorde, cel mult 80.000 de euro pentru fiecare restaurant, ar urmă să le între în conturi spre jumătatea anului viitor.

Restricțiile impuse de autorități în lupta cu COVID-19 au lovit greu industria ospitalității. Reprezentanții din industrie ar urmă să beneficieze de o schemă de ajutor de stat prin care să li se plătească 20% din diferența de cifră de afaceri dintre 2020 şi 2019.

De sprijinul de la stat vor putea beneficia mai ales proprietarii de baruri și restaurante care, anul trecut, au fost corecți și și-au declarat întreaga cifră de afaceri, astfel încât statul să vadă clar diferența dintre vânzările de anul trecut și cele din acest an și să aloce bani în consecință.

Adrian Benţa, economist: "În sectorul restaurantelor și hotelurilor există un anumit grad de evaziune fiscală. Concret, nu se emite bonul fiscal. Un produs nu este marcat pe casă și vine chelnerul și își cere scuze că nu mai poate elibera bonul fiscal".

Patronii de restaurante şi baruri se plâng că ajutorul de la stat va veni prea târziu.

Patron al unui restaurant din Centrul Vechi: "Cel mai devreme că orizont de timp e luna martie. În consecință mai devreme de iunie nu vom avea acești bani, prin urmare suntem fiecare on his own. Anul trecut pe vremea asta aveam 76 de angajați, acum mai avem 18. Am fost nevoiți să apelăm la banii economisiți la saltea pentru că băncile nu au oferit niciun fel de suport".

Patron al unui restaurant din Capitală: "Pe mine unul m-ar ajuta foarte mult, dar sunt puțin sceptic dacă va veni. Eu sunt pe piață din 1992. După 30 de ani am fost nevoit să închid".

Anul acesta industria HoReCa a fost menținută pe linia de plutire de terase și livrările la domiciliu. Reprezentanţii industriei spun că vânzările au scăzut cu 60% faţă de 2019.