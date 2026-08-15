În ajunul alegerilor pentru Duma de Stat, autoritățile ruse continuă să declare că nu doresc să participe la niciun fel de negocieri constructive de pace care să nu prevadă îndeplinirea cerințelor privind capitularea completă a Ucrainei.



RBC-Ucraina relatează acest lucru, citând un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).



Ieri, 14 august, ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, a declarat că Federația Rusă nu este pregătită să accepte un armistițiu care să consacre linia actuală a frontului.



Potrivit acestuia, Rusia va continua războiul împotriva Ucrainei până când va reuși să obțină o soluționare „pe termen lung, fiabilă și durabilă” în propriile condiții.



Pe 12 august, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a afirmat că Federația Rusă va suspenda sau va încheia războiul împotriva Ucrainei „exclusiv în propriile condiții”, indicând indirect obiectivele militare maximaliste ale Rusiei, care constau în capitularea completă a Ucrainei.



În opinia analiștilor, Kremlinul mizează tot mai mult pe refuzul categoric al ideii negocierilor, pentru a mobiliza opinia publică rusă în jurul unei platforme pro-război în ajunul alegerilor pentru Duma de Stat, care vor avea loc în perioada 18-20 septembrie.

ISW a subliniat că refuzul sistematic al Kremlinului de a accepta toate propunerile ucrainene privind încetarea focului și pacea demonstrează că Rusia nu este încă pregătită să pună capăt războiului din Ucraina în condiții care nu prevăd îndeplinirea cerințelor sale maximaliste.



Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a confirmat în repetate rânduri angajamentul față de negocierile de pace și disponibilitatea de a face compromisuri substanțiale pentru încetarea războiului, în ciuda încercărilor Rusiei de a prezenta în mod eronat Ucraina ca o parte intransigentă în eforturile de pace.



Rusia a respins, de asemenea, propunerile Turciei și ale Ucrainei privind instituirea unui moratoriu asupra atacurilor asupra țintelor maritime din Marea Neagră, ceea ce subliniază încă o dată faptul că Moscova respinge sistematic chiar și cele mai limitate propuneri diplomatice din partea Ucrainei și a țărilor terțe.







Editor : Sebastian Eduard