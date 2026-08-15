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România a depus cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare de 2,84 miliarde de euro. Anunțul lui Dragoș Pîslaru

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Dragoș Pîslaru. Foto: gov.ro
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Din articol
Absorbția fondurilor a crescut cu 31 de puncte procentuale

România a depus oficial, vineri seară, cererea de plată numărul 5 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare totală de 2,84 miliarde de euro, a anunțat ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

„Ieri seară, la ora 20:00, România a depus oficial cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare totală de 2,84 miliarde euro. CP5 include 75 de ținte și jaloane (21 de reforme, 54 de investiții), cumulând în valoare netă 1,65 miliarde euro bani europeni nerambursabili (granturi) și 433 milioane euro pe componenta de împrumut. Este penultima cerere de plată din PNRR. Cu această depunere, ajungem la 78% absorbție pe partea de granturi. Când am preluat mandatul, anul trecut, eram la 47% - acumulat în 4 ani și jumătate”, a scris Pîslaru, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

Citește și: Penultima cerere de plată din PNRR este finalizată. Ministrul Dragoș Pîslaru susține că România poate atrage 97% din granturi

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Absorbția fondurilor a crescut cu 31 de puncte procentuale

Potrivit ministrului, în ultimul an, absorbția fondurilor a crescut cu 31 de puncte procentuale, iar România a păstrat integral alocarea de 13,57 miliarde de euro pentru granturi.

„După transmiterea cererii de plată de către colegii din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (cărora le mulțumesc din nou), am mers la Ministerul Muncii, unde am rămas până după miezul nopții cu echipa să lucrăm la proiectul salarizării unitare. Le mulțumesc, de asemenea, și colegilor de la Ministerul Muncii”, a precizat Pîslaru, care asigură interimatul și la Ministerul Muncii.

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Planul de Redresare și Reziliență al României este finanțat cu 21,41 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde de euro sunt acordate sub formă de granturi, iar 7,84 miliarde de euro sub formă de împrumuturi.

Editor : Ana Petrescu

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