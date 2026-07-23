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Afacerile din serviciile prestate populației au scăzut cu peste 9% în primele cinci luni din 2026. Ce domenii au fost cele mai afectate

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tuns la salon de infrumusetare
Jocurile de noroc, saloanele de înfrumusețare și hotelurile și restaurantele se numără printre domeniile în care cifra de afaceri a scăzut cel mai mult în perioada ianuarie-mai 2026. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Din articol
Scădere și în luna mai, comparativ cu anul trecut

Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut cu 9,2% în primele cinci luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în activitățile de jocuri de noroc și recreative, în serviciile de înfrumusețare și în sectorul hotelurilor și restaurantelor.

Datele INS arată că, în perioada ianuarie-mai 2026, activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative au înregistrat cea mai mare scădere a cifrei de afaceri, de 15,9%, urmate de serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare (-15,3%) și de activitățile hotelurilor și restaurantelor (-12,2%).

Scăderi au fost consemnate și în activitățile de spălare și curățare a articolelor textile și a produselor din blană, unde cifra de afaceri s-a diminuat cu 3,2%.

Singurul sector care a înregistrat o evoluție pozitivă a fost cel al agențiilor turistice și tur-operatorilor, unde afacerile au crescut cu 20,5% față de primele cinci luni din anul trecut.

Potrivit seriei ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut cu 8% în perioada analizată.

Scădere și în luna mai, comparativ cu anul trecut

Raportat la luna mai 2025, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate populației a fost cu 7,6% mai mică, ca serie brută. Cele mai importante scăderi au fost consemnate în activitățile de jocuri de noroc și recreative (-21,6%), serviciile de coafură și înfrumusețare (-10,3%) și în hoteluri și restaurante (-9,4%).

În schimb, agențiile turistice și tur-operatorii au raportat o creștere de 31,4%, iar activitățile de spălare și curățare a articolelor textile și a produselor din blană au avansat cu 6,6%.

Seria ajustată indică o scădere de 8,9% a cifrei de afaceri în luna mai, comparativ cu aceeași lună din 2025. Comparativ cu aprilie 2026, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate populației a crescut cu 12,9%, ca serie brută.

Evoluția a fost susținută în principal de activitățile hotelurilor și restaurantelor, unde afacerile au urcat cu 17,2%, de activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor (+11,8%), serviciile de coafură și înfrumusețare (+8,9%) și activitățile de spălare și curățare a articolelor textile și a produselor din blană (+7,5%).

Singurul domeniu care a înregistrat o scădere de la o lună la alta a fost cel al jocurilor de noroc și al altor activități recreative, unde cifra de afaceri s-a diminuat cu 2,9%.

Potrivit seriei ajustate sezonier, afacerile din serviciile de piață prestate populației au crescut cu 0,9% în luna mai față de aprilie 2026.

Editor : A.D.

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