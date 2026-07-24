Live TV

Video Scumpirile taie pofta de ieșit în oraș. Vânzările în restaurante au scăzut chiar și cu 50%: „Clienții împart o porție la două farfurii”

Data publicării:
vanzari reduse in restaurante
Scumpirile au redus drastic vânzările în restaurante: comenzile sunt la jumătate față de anul trecut, iar clienții împart porțiile. Credit foto: Guliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Românii plătesc din plin urmările economice ale crizelor suprapuse, în fiecare zi. Scumpirile au redus drastic și vânzările în restaurante. Comenzile sunt acum la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut. „Clienții împart o porție la două farfurii”, spun managerii de restaurante. Din cauza încasărilor tot mai mici, mulți dintre investitorii în industria ospitalității iau în calcul disponibilizări sau chiar închiderea restaurantelor.

Proprietarii de restaurante se plâng că oamenii ori nu mai vin, ori renunță să mănânce cum făceau odată.

„Facem porții mai mici, mai accesibile, din produse locale, dar nu e foarte ușor. E mai rău ca-n pandemie! Avem nevoie de o reașezare a TVA, a impozitelor”, spune Corina Macri, antreprenor din Timișoara.

„Acolo unde porțiile sunt mai generoase, într-adevăr oamenii share-uiesc (n. red. împart) o porție de mâncare la două farfurii. Am observat la pizza, la porțiile mari de mâncare, la mâncare gătită se practică chestia asta”, constată Remus Tomici, executive chef într-un restaurant de pe malul Begăi.

„Datele INS arată că, în continuare, gospodăriile de la noi alocă cea mai mare parte a banilor pentru cheltuieli esențiale și tot mai puțin timp pentru recreere”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Brașovul, una dintre cele mai importante destinații turistice din țară, nu duce lipsă de restaurante.

„Mi s-a schimbat viața cu totul, cu creșterile astea, din orice punct de vedere”, spune dezamăgită o tânără.

„E o anumită scădere față de anul trecut, oamenii nu prea mai vin la restaurante. În momentul de față, ar fi taxele, care ne trag în jos”, susține Constantin Maftei, managerul unui restaurant din Brașov.

„Optează să împartă mâncarea, au tendința de a nu mai comanda desert, evită să cheltuiască foarte mulți bani, tipsul scade, vânzările scad, personalul se reduce”, completează un chelner.

„Multe persoane vin doar să bea sau, dacă nu, vin să share-uiască (n. red. să împartă) ceva: ba o pizza, ba niște gujoane”, spune un alt chelner.

Un restaurant din Iași, deschis în urmă cu 3 ani, abia mai supraviețuiește.

„Dacă într-o zi normală, până acum, aveam 20-30 de comenzi, acum sunt reduse drastic, undeva la 50%”, explică Eliza Bogdan, proprietara restaurantului.

Nici nu e de mirare. Clienții s-au întors la gătit și luat masa acasă.

„Porțiile sunt mari, rămâne și nu agreez risipa”, spune cineva.

„Preferăm mâncarea acasă, în familie, decât în oraş, de obicei”, completează altcineva.

Acest local cu specific japonez din Oradea este gol la ora prânzului. Pe terasă, o singură masă e ocupată, doar cu sucuri și cafele.

„Acum, pe luna iulie, am început cu o scădere de aproape 50%, facem și disponibilizări”, spune cu amărăciune Adrian Buzlea, managerul localului.

Datele oficiale arată în ultimii 2 ani scăderi ale vânzărilor în majoritatea restaurantelor.

reporteri: Mihai Vălușescu, Bianca Venter, Ligia Pricopi, Bogdan Băcilă
operatori: Mihai Pop, Dan Dascălu, Mihai Boaru, Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nava GPL marea neagra
1
Băsescu cere măsuri urgente după atacul asupra navei cu 4.000 de tone de GPL...
Președintele Donald Trump.
2
Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o...
cersetorieee
3
„O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a descoperit...
Oleksandr Sîrski.
4
Primul mesaj al lui Sîrski după înlocuirea din funcție: „Predau o armată aflată în...
Nou născut în incubator, imagine ilustrativă.
5
„Lista rușinii și a disperării” de la „Marie Curie”. Medicul Cîrstoveanu: 150 de copii au...
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000 de cuvinte: ”Cuplul anului”
Digi Sport
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000 de cuvinte: ”Cuplul anului”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina pe contrasens intr-un pasaj din timisoara
Șofer filmat în timp ce mergea pe contrasens într-un pasaj din Timișoara
Claudia Ciobanu, absolventă a specializării Asistență Medicală Generală și șefă de serie la UMF Iași
„Asta nu e medicină!” Discurs manifest al unei absolvente a UMF Iași: Nu suntem pregătiți pentru câmpul muncii. E un semnal de alarmă
tuns la salon de infrumusetare
Afacerile din serviciile prestate populației au scăzut cu peste 9% în primele cinci luni din 2026. Ce domenii au fost cele mai afectate
examen scolar
Bătălia pentru catedră: peste 37.000 de profesori au susținut examenul de titularizare. „Dau a cincea oară, pentru că nu sunt posturi”
Pompierii și medicii au intervenit pentru extragerea victimelor din autoturismul implicat în accidentul de pe calea ferată.
Tragedie la o trecere de cale ferată din Iași: două persoane au murit după ce un tren a lovit o mașină și a târât-o 150 de metri
Recomandările redacţiei
nava MN
Încă o navă aflată în Zona Economică Exclusivă a României a transmis...
elicopter Puma Socat lansează rachete
Drone rusești, detectate în apropiere de granița României. Forțele...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Președintele trebuie să forțeze formarea guvernului”. Augustin...
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Palatul Cotroceni, pentru Digi24: Nu a existat niciun fel de...
Ultimele știri
Meteorologii anunță când vine din nou canicula, după zilele cu vreme neobișnuit de rece. ANM a actualizat estimările până pe 24 august
Ce faci dacă ai pierdut carnetul de muncă. Cum dovedești perioadele lucrate înainte de 2001 pentru calculul pensiei
Războiul aerian al lui Trump în Iran își atinge limitele. Oficial american: „Ne aflăm, practic, într-un impas”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A câștigat 31 de milioane de lire, dar a rămas fără nimic. Drama campioanei de Grand Slam: „Am avut încredere...
Cancan
Ea este Daniela Florea, românca de 36 de ani găsită moartă în propriul apartament. IREAL cine e principalul...
Fanatik.ro
Octavian Popescu, urmărit de una dintre cele mai frumoase femei din online. Focoasa brunetă a furat toate...
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Dinamovistul Mihai Bendeac savurează din plin înfrângerea FCSB-ului cu Auda! Cum l-a ironizat pe Gigi Becali
Adevărul
Războiul aerian al SUA împotriva Iranului își atinge limitele. Buncărul nuclear iranian „impenetrabil”, în...
Playtech
Pot părinții să treacă casa pe numele unui singur copil fără să-i anunțe pe ceilalți? Ce spune legea și când...
Digi FM
„Asta nu este medicină". Discursul unei absolvente de la UMF Iași a devenit viral: ce a reproșat conducerii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a acuzat pe tatăl copilului ei că a înșelat-o ”cu femei și cu bărbați”, dar nu avea nicio idee ce a...
Pro FM
Primele imagini cu Billie Eilish de pe platourile filmului „The Bell Jar”. Inedita transformare a vedetei pop...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Va apărea un nou film Deadpool!” Anunțul făcut de Ryan Reynolds și decizia neașteptată privind rolul său
Adevarul
Rușii sunt furioși pe noul comandant-șef al armatei Ucrainei: „Ne urăște”
Newsweek
Ai muncit ani de zile, dar lipsesc perioade din dosarul de pensie? Ce faci dacă nu apar la Casa de Pensii
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Matt Damon dezvăluie cine i-a fost dublură în „The Odyssey”: „Avea cele mai impresionante brațe, i-am...
UTV
Apartamentul lui Jorge din Mamaia Nord a fost devastat de turiști. Artistul estimează pagube de mii de euro...