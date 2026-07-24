Românii plătesc din plin urmările economice ale crizelor suprapuse, în fiecare zi. Scumpirile au redus drastic și vânzările în restaurante. Comenzile sunt acum la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut. „Clienții împart o porție la două farfurii”, spun managerii de restaurante. Din cauza încasărilor tot mai mici, mulți dintre investitorii în industria ospitalității iau în calcul disponibilizări sau chiar închiderea restaurantelor.

Proprietarii de restaurante se plâng că oamenii ori nu mai vin, ori renunță să mănânce cum făceau odată.

„Facem porții mai mici, mai accesibile, din produse locale, dar nu e foarte ușor. E mai rău ca-n pandemie! Avem nevoie de o reașezare a TVA, a impozitelor”, spune Corina Macri, antreprenor din Timișoara.

„Acolo unde porțiile sunt mai generoase, într-adevăr oamenii share-uiesc (n. red. împart) o porție de mâncare la două farfurii. Am observat la pizza, la porțiile mari de mâncare, la mâncare gătită se practică chestia asta”, constată Remus Tomici, executive chef într-un restaurant de pe malul Begăi.

„Datele INS arată că, în continuare, gospodăriile de la noi alocă cea mai mare parte a banilor pentru cheltuieli esențiale și tot mai puțin timp pentru recreere”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Brașovul, una dintre cele mai importante destinații turistice din țară, nu duce lipsă de restaurante.

„Mi s-a schimbat viața cu totul, cu creșterile astea, din orice punct de vedere”, spune dezamăgită o tânără.

„E o anumită scădere față de anul trecut, oamenii nu prea mai vin la restaurante. În momentul de față, ar fi taxele, care ne trag în jos”, susține Constantin Maftei, managerul unui restaurant din Brașov.

„Optează să împartă mâncarea, au tendința de a nu mai comanda desert, evită să cheltuiască foarte mulți bani, tipsul scade, vânzările scad, personalul se reduce”, completează un chelner.

„Multe persoane vin doar să bea sau, dacă nu, vin să share-uiască (n. red. să împartă) ceva: ba o pizza, ba niște gujoane”, spune un alt chelner.

Un restaurant din Iași, deschis în urmă cu 3 ani, abia mai supraviețuiește.

„Dacă într-o zi normală, până acum, aveam 20-30 de comenzi, acum sunt reduse drastic, undeva la 50%”, explică Eliza Bogdan, proprietara restaurantului.

Nici nu e de mirare. Clienții s-au întors la gătit și luat masa acasă.

„Porțiile sunt mari, rămâne și nu agreez risipa”, spune cineva.

„Preferăm mâncarea acasă, în familie, decât în oraş, de obicei”, completează altcineva.

Acest local cu specific japonez din Oradea este gol la ora prânzului. Pe terasă, o singură masă e ocupată, doar cu sucuri și cafele.

„Acum, pe luna iulie, am început cu o scădere de aproape 50%, facem și disponibilizări”, spune cu amărăciune Adrian Buzlea, managerul localului.

Datele oficiale arată în ultimii 2 ani scăderi ale vânzărilor în majoritatea restaurantelor.

reporteri: Mihai Vălușescu, Bianca Venter, Ligia Pricopi, Bogdan Băcilă

operatori: Mihai Pop, Dan Dascălu, Mihai Boaru, Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia