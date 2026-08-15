Rachetele ucrainene „Flamingo” au vizat „punctul cel mai vulnerabil” al programului spațial al Federației Ruse

În noaptea de 15 august, Forțele de Apărare ale Ucrainei au lansat atacuri asupra unor obiective din Rusia. În Samara acestea par a fi vizat și lovit Centrul de Construcții de Rachete „Progres”, care produce rachetele „Soiuz”.

RBC-Ucraina relatează acest lucru, citând Defense Express.

ACTUALIZARE 17:39 Ucraina a anunţat sâmbătă că a atacat un aerodrom militar din Rusia şi Centrul de rachete şi activităţi spaţiale Progress din regiunea Samara, despre care Kievul afirmă că participă la dezvoltarea reţelei ruseşti de internet prin satelit Rassvet, concepută ca o alternativă la Starlink, transmite Reuters.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că asupra centrului Progress, situat la aproximativ 900 de kilometri de graniţa Ucrainei, au fost lansate rachete de croazieră Flamingo. Atacurile fac parte din strategia Kievului de a lovi obiective aflate în adâncimea teritoriului rus şi de a reduce capacitatea militară a Moscovei.

Zelenski a afirmat că este important ca potenţialul de război al Rusiei să fie diminuat prin „pagube concrete” provocate unor obiective specifice. Potrivit acestuia, aerodromul vizat găzduia avioane folosite în atacurile asupra Ucrainei.

Rusia a confirmat un atac masiv în regiunea Samara

ȘTIREA INIȚIALĂ. În jurul orei 04:00, ora locală, în regiunea Samara a fost declarată alertă de rachete. Aproximativ la ora 03:40, surse locale au raportat zgomotul trecerii unui aparat de zbor cu reacție, o explozie puternică și un incendiu de proporții.

În unele înregistrări video se pot observa semne ale a două lovituri.

Pe baza uneia dintre fotografiile disponibile, jurnaliștii au încercat să identifice locul unei posibile lovituri. Acesta, potrivit estimărilor lor, ar putea corespunde teritoriului centrului spațial „Progres”.

De ce este important „Progres” pentru Rusia

Centrul spațial „Progres” este una dintre întreprinderile-cheie ale industriei spațiale ruse. Aici se produc rachetele-purtătoare din familia „Soiuz”, în special „Soiuz-2.1b”.

Tocmai cu aceste rachete, Rusia a lansat deja de două ori pe orbită sateliții „Rassiet” – propriul său proiect de grup de sateliți, care urmează să devină un echivalent al Starlink. În același timp, rachetele „Soiuz” sunt utilizate și pentru lansarea altor sateliți militari ruși.

Unitatea este situată pe teritoriul uzinei de construcții aeronautice „AviaKor”. De fapt, este vorba despre un complex unic de hale de producție cu o lungime de aproximativ un kilometru, unde se desfășoară ciclul complet de asamblare a rachetelor „Soiuz”.

Conform unei evaluări preliminare, un eventual atac ar fi putut viza partea de vest a complexului, unde se află secția de producție cheie și unde au loc etapele finale de asamblare a rachetelor.

Dacă această informație se va confirma, în urma atacului ar fi putut fi avariate nu doar capacitățile de producție, ci și echipamentele și rachetele care se aflau deja în etapele intermediare sau finale de producție.

Ce ar putea însemna acest lucru pentru programele spațiale ale Federației Ruse

După 2022, Rusia a efectuat aproximativ 6-8 lansări ale rachetelor „Soiuz-2.1b” pe an. Aceste rachete au fost utilizate pentru diverse programe spațiale și misiuni comerciale, însă o parte semnificativă a lansărilor a fost destinată misiunilor Ministerului Apărării din Rusia.

Prin urmare, o afectare gravă a producției ar putea crea probleme pentru mai multe programe ale Federației Ruse, în special pentru lansarea sateliților militari și dezvoltarea programului „Rassvet”.

În același timp, este încă prea devreme pentru a trage concluzii definitive. Pentru a confirma amploarea pagubelor, sunt necesare imagini din satelit.

Denis Shtilerman, coproprietarul Fire Point, a făcut aluzie la o posibilă utilizare a „Flamingo” prin publicarea unui videoclip cu lansarea rachetei. Deocamdată nu există o confirmare oficială.

Editor : Sebastian Eduard