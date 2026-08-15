Teheranul a declarat că Strâmtoarea Ormuz „va rămâne iraniană”, ca răspuns la avertismentul președintelui american Donald Trump, care a afirmat că va declara în curând această cale navigabilă strategică „teritoriu al Statelor Unite”, relatează Euronews.

Strâmtoarea, un punct strategic crucial pentru tranzitul petrolului și gazelor naturale, care leagă Golful Persic de Golful Oman și de Marea Arabiei, a reprezentat unul dintre principalele puncte de blocaj în negocierile dintre Washington și Teheran, acesta din urmă închizând efectiv trecerea în urma izbucnirii războiului din Iran la sfârșitul lunii februarie.

Vineri, într-un discurs ținut la New York, liderul de la Casa Albă a declarat, râzând ușor: „După ce vom termina de învins Iranul, care suferă o înfrângere zdrobitoare, în curând voi declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu al Statelor Unite”.

„Avem blocada. Nicio navă nu trece, decât dacă vrem noi”, a adăugat el.

Nu era clar cât de serios era Trump cu aceste declarații, dar ele au stârnit totuși o reacție vehementă din partea Teheranului.

Într-o postare publicată sâmbătă pe X, Kazem Gharibabadi, ministrul adjunct de Externe al Teheranului, a subliniat că „Strâmtoarea Ormuz a fost iraniană, este iraniană și va rămâne iraniană”.

„Această strâmtoare va fi închisă și deschisă numai la comanda Iranului, iar atât timp cât nu veți accepta realitatea înfrângerii și nu veți renunța la iluziile voastre fanteziste, Iranul va continua să impună blocada”, a adăugat el.

Au izbucnit în repetate rânduri tensiuni în legătură cu această cale navigabilă – care asigură, de obicei, aproximativ un sfert din comerțul mondial cu petrol transportat pe mare –, întrucât ambele părți revendică controlul asupra acesteia, în ciuda „memorandumului de înțelegere” semnat în luna iunie.

Conform termenilor acordului provizoriu, Iranului i s-a cerut să redeschidă calea navigabilă și să reafirme că „nu va achiziționa și nu va dezvolta arme nucleare”.

La rândul său, SUA au declarat că vor ridica blocada navală impusă Iranului și vor anula sancțiunile împotriva Teheranului. Acordul le-a oferit celor două țări un termen de 60 de zile pentru a ajunge la o înțelegere finală.

Cu toate acestea, atacurile iraniene asupra navelor din strâmtoare, din luna iulie, au declanșat un nou val de lovituri aeriene americane și o reînnoire a blocadei navale asupra porturilor iraniene, punând în pericol eforturile de pace.

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Editor : A.M.G.