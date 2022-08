ROBOR se menține la același nivel de șase zile, situație nemaiîntâlnită de dinaintea creșterii accelerate

Indicele ROBOR la 3 luni se menține la același nivel de o săptămână, o premieră pentru ultimele 7 luni. Astfel, indicele în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, este la valoarea de 7,97% pe an din data de 18 august.

O perioadă atât de lungă de stabilitate n-a mai fost înregistrată de la începutul anului 2022 (27 ianuarie), când nivelul ROBOR era de 3,05%.

După ce a atins un maxim al ultimilor 12 ani la începutul lunii august, de 8,14%, ROBOR la 3 luni a urmat un trend descrescător, minimul lunii august fiind de 7,96%. Cu toate acestea, din data de 18 august, indicele s-a stabilizat la 7,97% pe an.

ROBOR la 3 luni a început să înregistreze scăderi în prima parte a lunii august, după ce guvernatorul BNR Mugur Isărescu a criticat băncile pentru că "au cam sărit calul cu ROBOR".

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la începutul anului trecut era de de 2,01% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, s-a menținut la 8,13% pe an, iar ROBOR la 12 luni a rămas la 8,26% pe an.