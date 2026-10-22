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Black Friday 2026: ANPC avertizează asupra mesajelor care pot induce în eroare. „Nu vă grăbiţi să cumpăraţi”

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Black Friday. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) îi avertizează pe români să nu se lase influențați de mesajele promoționale care creează presiunea unei achiziții imediate, în contextul apropierii Black Friday 2026. Reprezentanții instituției recomandă verificarea reducerilor, compararea prețurilor și analizarea costurilor de livrare și a condițiilor de retur înainte de plasarea unei comenzi.

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au transmis, joi, mai multe sfaturi pentru cumpărăturile de Black Friday şi îi îndeamnă pe cetăţeni, printre altele, să verifice dacă reducerea este reală şi să analizeze preţul final, verificând costurile de livrare şi politica de retur înainte de confirmarea comenzii.

„Se apropie perioada din an în care totul pare «de neratat»! Nu rataţi ocazia de a vă informa! «Doar astăzi!», «Ultima şansă! », «Profită înainte să expire oferta!» sau «Doar 3 bucăţi disponibile!» sunt doar câteva dintre mesajele care vor apărea pe ecranele consumatorilor în perioada Black Friday. Aceste practici de comunicare sunt utilizate pe perioade variabile, de la câteva ore la mai multe zile sau săptămâni, şi nu se limitează la un singur eveniment comercial”, au transmis, joi, reprezentanţii ANPC.

Ei au explicat că evaluarea atentă a ofertelor şi verificarea informaţiilor prezentate sunt esenţiale pentru luarea unor decizii de cumpărare în cunoştinţă de cauză.

Comisarii ANPC au subliniat că urgenţa unei oferte nu suspendă drepturile consumatorilor nici de Black Friday, nici în afara campaniilor promoţionale.

„Înainte de a apăsa «Cumpără», recomandăm să priviţi dincolo de mesajul promoţional: planificaţi cumpărăturile. Stabiliţi o listă de achiziţii şi un buget pe care să îl respectaţi. Cumpăraţi în funcţie de nevoile reale, nu de impulsul de moment. Nu vă bazaţi exclusiv pe recomandările din mediul online. O postare care promovează un produs poate avea un scop comercial. Verificaţi dacă este marcată corespunzător ca publicitate şi analizaţi oferta înainte de a cumpăra”, au recomandat comisarii ANPC.

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Ei sfătuiesc consumatorii să verifice comerciantul, iar înainte de a plasa comanda să se asigure că site-ul afişează datele de identificare ale companiei, informaţii de contact şi politici clare privind termenii şi condiţiile, returul şi confidenţialitatea.

De asemenea, consumatorilor le mai este recomandat să verifice dacă reducerea este reală, să compare preţurile şi să ţină cont de faptul că reducerile de preţ trebuie să se bazeze pe cel mai scăzut preţ practicat de comerciant în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea reducerii.

O altă recomandare a ANPC este legată de analiza preţului final, iar consumatorii să verifice costurile de livrare, condiţiile de plată şi politica de retur înainte de confirmarea comenzii.

„Nu vă grăbiţi să cumpăraţi. Mesaje precum «Ultima şansă!» sau «Oferta expiră! » pot crea presiunea unei decizii imediate. Verificaţi intervalul estimat de livrare, deoarece acesta se poate modifica din cauza volumului mare de comenzi.

O ofertă care atrage atenţia nu este neapărat o ofertă avantajoasă. Informarea prealabilă este esenţială pentru a înţelege condiţiile reale ale ofertei şi pentru a lua o decizie în cunoştinţă de cauză”, au mai transmis reprezentanţii ANPC.

Black Friday este în acest an 6 noiembrie, dar mulţi agenţi economici au oferte cu mult înainte şi după ziua respectivă.

Editor : M.I.

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