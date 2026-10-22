Protestele din Italia blochează producția de mozzarella de bivoliță. Pierderi de 3 milioane de euro în 24 de ore

Protestul transportatorilor din Italia, care durează de aproximativ o săptămână, a paralizat producția celebrei mozzarella de bivoliță în sudul țării, după ce blocajele rutiere au împiedicat livrarea laptelui către fabricile de brânzeturi. Fermierii nu mai au unde să depoziteze laptele proaspăt, iar unele unități de procesare au fost nevoite să își suspende activitatea. Criza afectează și aprovizionarea supermarketurilor și benzinăriilor.

Bivoliţele trebuie mulse, indiferent dacă fabricile de brânzeturi funcţionează sau nu. De asemenea, pentru a primi certificarea de origine protejată, laptele de bivoliţă trebuie prelucrat în maximum 60 de ore de la mulgere, relatează Agerpres.

Pier Maria Saccani, directorul Consorţiului pentru Protejarea Mozzarella di Bufala Campana DOP, a declarat că aproximativ un milion de litri de lapte produşi miercuri nu au putut fi procesaţi în mozzarella din cauza blocării drumurilor de către camionagii. „Ieri (-miercuri-nr.) nu a fost produsă mozzarella”, a spus Saccani, explicând că rezultatul este „o pierdere de trei milioane de euro în 24 de ore”.

În mod normal, fermierii au capacităţi limitate de depozitare a laptelui proaspăt, până când trec camioanele care colectează laptele muls, şi nu pot depozita mari cantităţi de lapte pentru perioade lungi de timp. „În consecinţă, această blocadă a provocat în mod evident panică în rândul fermierilor, care se întreabă unde o să pună laptele?", a adăugat Saccani.

Fabricile de brânzeturi care produc mozzarella nu îşi permit să facă stocuri de acest produs perisabil în eventualitatea în care camioanele nu pot livra mozzarella consumatorilor. În consecinţă, mai multe fabrici de brânzeturi au rămas închise, a spus Saccani, care a descris situaţia drept o „blocare completă a producţiei”.

Unii fermieri au început să folosească o parte din laptele nepreluat pentru hrănirea animalelor, pentru că nu mai au unde să pună laptele, a dezvăluit Saccani, adăugând că perturbările de transport ameninţă şi aprovizionarea fermelor cu furaje şi motorină. „Este o situaţie foarte, foarte complexă şi delicată”, a spus Saccani.

Blocarea drumurilor vine într-un moment în care producătorii de lapte şi unităţile de procesare a laptelui se confruntau deja cu costuri mai mari. Saccani a declarat că, potrivit estimărilor consorţiului, costurile de producţie au crescut cu aproximativ 30%, pe fondul creşterii preţurilor la furaje, motorină, energie, ambalaje din plastic şi transport.

Aceste majorări nu au fost transferate integral asupra clienţilor, a explicat Saccani, ceea ce a însemnat că producătorii au fost nevoiţi să suporte o mare parte din cheltuielile suplimentare, fapt care a afectat profitabilitatea de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare.

Producţia de mozzarella din lapte de bivoliţă reprezintă o industrie importantă în regiunea Campania, unde se află oraşul Napoli, precum şi în zonele învecinate din sudul Italiei.

Saccani a precizat că, în 2025, producţia de „Mozzarella di Bufala Campana DOP” a totalizat puţin sub 58.000 de tone, aproximativ 37% din această cantitate fiind exportată. Franţa constituie cea mai mare piaţă externă pentru acest produs.

Guvernul italian, condus de premierul Giorgia Meloni, a convocat pentru joi o şedinţă extraordinară a Cabinetului, în cadrul căreia vor fi discutate posibile măsuri de sprijin pentru sectoarele transporturilor şi agriculturii.

Editor : M.I.