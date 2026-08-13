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Exclusiv Cristian Bușoi: „A contat foarte mult energia eoliană” pentru acoperirea consumului. Ce spune el despre prosumatori

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EOLIANA
Foto: Getty Images
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Din articol
„Acesta a fost vârful” Bușoi: Prosumatorii ar trebui recompensați pentru energia furnizată seara

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat joi, în direct la Digi24, că „a contat foarte mult energia eoliană” în acoperirea necesarului de electricitate. Despre prosumatorii cu baterii, el spune că ar trebui recompensați pentru energia livrată seara: „Acest lucru ar trebui să se întâmple”.

 

Întrebat despre producția de energie eoliană și contribuția acesteia la acoperirea consumului, Cristian Bușoi a spus că vântul a avut o contribuție importantă și că sunt așteptate valori ridicate și în zilele următoare.

„Într-adevăr, aseară a contat foarte mult energia eoliană și avem prognoze bune și pentru zilele următoare. Pentru acest weekend, o medie de 500 de megawați, cu o creștere chiar peste 1.000, un minim de 100, dar important este că va compensa într-o bună măsură, cel puțin pentru ziua de astăzi și mâine. În weekend, știți că, în general, lucrurile sunt mai calme și importurile au fost mai scăzute, chiar și în weekendurile trecute, destul de călduroase. Lucrul acesta este important pentru că pune o presiune și mai mică pe importuri”, a declarat Bușoi.

El a precizat că, în seara precedentă, importurile de energie au fost mai mici decât cele prognozate.

„Vă pot spune că, cel puțin în ceea ce privește seara trecută, lucrurile au stat destul de bine. Evident, aseară încă funcționa unitatea doi de la Cernavodă, dar importul a fost mai scăzut decât cum era prognozat”, a afirmat acesta.

„Acesta a fost vârful”

Întrebat despre cantitatea de energie furnizată în rețea de prosumatori în seara precedentă, Bușoi a spus că aceasta nu poate fi estimată cu exactitate.

„Aici e foarte dificil să facem prognoze. Sistemul Energetic Național nu poate măsura cu exactitate. Aseară, vârful de sarcină a fost de 7.000 de megawați. Acesta a fost vârful, cu valori de circa 300 de megawați mai mici decât prognoza de consum”, a declarat Cristian Bușoi.

El a precizat că diferența față de prognoza de consum nu poate fi atribuită prosumatorilor, ci este legată în principal de reducerile voluntare de consum.

„Acești 300 care sunt în sistem sunt reducerile voluntare, în principal, ne spun colegii specialiști din zona populației, din zona rezidențială. Dar nu prosumatori”, a afirmat Bușoi.

Bușoi: Prosumatorii ar trebui recompensați pentru energia furnizată seara

Întrebat despre posibilitatea ca statul să recompenseze prosumatorii care au baterii și livrează energie în rețea în orele de vârf, Cristian Bușoi a spus că o astfel de măsură ar trebui introdusă.

„Da, acest lucru ar trebui să se întâmple. Și una dintre direcțiile de acțiune pe care domnul prim-ministru și ministru interimar al Energiei, domnul Bolojan, a dat-o foarte clar și pe care îl urmărim acum este să accelerăm partea de contorizare inteligentă”, a spus Bușoi.

Secretarul de stat a explicat că, în cazul prosumatorilor, consumul și energia furnizată pot fi urmărite în funcție de intervalele orare.

„Sigur că, în ceea ce privește prosumatorii, lucrul acesta se întâmplă, se pot vedea exact pe ore, pe minute, dar acest gen de comportament, să zic așa, și de consum responsabil prin recompense, cum bine spuneți, ar trebui să se extindă către toți consumatorii”, a afirmat el.

Bușoi a precizat că autoritățile au început deja demersuri în acest sens împreună cu marii distribuitori, printr-un apel de proiecte finanțat din Fondul pentru Modernizare.

El a mai spus că actuala situație din sistemul energetic ar putea fi folosită pentru a accelera un astfel de mecanism.

„Toată această perioadă poate fi o lecție în ceea ce privește acest gen de recompensă către prosumatori, care își pot încărca bateriile în jurul prânzului și pot descărca seara, reducând presiunea pe Sistemul Energetic Național”, a declarat Cristian Bușoi.

Editor : C.S.

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