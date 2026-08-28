Două CET-uri modernizate prin PNRR au fost racordate la Sistemul Energetic Național. Când vor începe să funcționeze

CET Palas din Constanţa şi CET Hidrocarburi din Arad sunt racordate, începând de vineri, la Sistemul Energetic Naţional, iar din punctul de vedere al finanţării proiectele, realizate prin PNRR, sunt considerate finalizate, anunță Ilie Bolojan. Probele şi punerea în funcţiune a instalaţiilor vor fi făcute în lunile următoare, iar din sezonul rece urmează să funcţioneze în regim normal, asigurând producţia de energie electrică şi termică pentru zeci de mii de apartamente.

„Transelectrica şi Reţele Electrice România au emis astăzi acceptul şi notificarea de punere sub tensiune pentru două proiecte importante finanţate prin PNRR: CET Palas din Constanţa şi CET Hidrocarburi din Arad. Cele două noi centrale sunt, de astăzi, racordate la Sistemul Energetic Naţional, iar din punct de vedere al finanţării proiectele sunt considerate finalizate. În următoarele luni vor avea loc probele şi punerea în funcţiune a instalaţiilor, urmând ca din sezonul rece să funcţioneze în regim normal. Cele două centrale de ultimă generaţie vor creşte eficienţa sistemelor de termoficare şi vor asigura producţia de energie electrică şi termică pentru zeci de mii de apartamente”, a transmis Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Potrivit premierului interimar, la Constanţa, noua centrală va avea o capacitate de 97 MW în cogenerare, iar la Arad producţia de energie electrică va ajunge la peste 30 MW, de aproximativ trei ori mai mult decât înainte de retehnologizare.

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„Pentru cele două oraşe, investiţiile sunt esenţiale pentru modernizarea şi eficientizarea termoficării, iar pentru Sistemul Energetic Naţional reprezintă noi capacităţi de producţie pe gaze, care vor contribui la susţinerea producţiei de energie electrică. Atunci când administraţiile locale tratează cu seriozitate proiectele, când proiectanţii şi constructorii îşi fac treaba, iar finanţarea este asigurată, închidem proiecte dificile la timp. Mulţumesc tuturor celor implicaţi în aceste proiecte”, a precizat Bolojan.

Editor : A.P.