Bărbat găsit decedat într-un canal de aducţiune din Argeș. În amonte a fost descoperită şi o mașină. Posibilă legătură, spune poliția

Cadavrul unui bărbat a fost găsit, vineri, pe râul Argeş, în zona localităţii Zigoneni, în amonte fiind descoperit şi un autoturism, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, autorităţile au fost sesizate printr-un apel la 112 că în canalul de aducţiune din zona localităţii Zigoneni o persoană pluteşte pe apă.

„La faţa locului s-a deplasat echipa operativă care a identificat, plutind pe suprafaţa apei, cadavrul unui bărbat, acesta fiind scos pe mal de către lucrători ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş. De asemenea, în amontele canalului de aducţiune a fost identificat şi extras un autoturism, din verificările preliminare efectuate rezultând că ar exista legătură de cauzalitate între cele două evenimente”, se arată în comunicat.

În urma verificărilor a reieşit că persoana decedată este un bărbat în vârstă de 58 de ani, din municipiul Curtea de Argeş.

„Pentru asigurarea cadrului legal necesar, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul”, precizează IPJ Argeş.

Editor : Liviu Cojan