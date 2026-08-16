Bulgaria urcă pe primul loc în lume la stocarea energiei în baterii. Cum a reușit să-și crească rapid capacitatea

Bulgaria devine lider mondial în domeniul stocării energiei în baterii, după ce capacitatea adăugată în 2025 ar putea permite transferarea a 77% din noua producție zilnică către intervalele fără soare. Potrivit celui mai nou raport realizat de Ember, un think-tank specializat în domeniul energiei, Bulgaria devansează astfel Chile (76%) și Australia (60%), relatează Agerpres.

Capacitatea de stocare în baterii a crescut într-un ritm foarte rapid în Bulgaria. În 2025, țara a adăugat aproximativ 3 gigawați-oră (GWh) de capacitate nouă, după ce, cu doar un an înainte, nu dispunea de nicio capacitate de acest tip.

Până în mai 2026, capacitatea instalată s-a dublat, ajungând la 8,6 GWh. Potrivit Ember, această dezvoltare a fost susținută de finanțări guvernamentale și de simplificarea procedurilor de autorizare, iar extinderea este preconizată să continue până în 2030.

Cum a reușit Bulgaria să-și dezvolte rapid capacitatea de stocare

În prima jumătate a anului 2023, energia solară nu contribuia deloc la acoperirea consumului de electricitate în orele de seară. Trei ani mai târziu, energia produsă de panourile solare și stocată în baterii a ajuns să acopere, în medie, aproape un sfert, respectiv 24%, din cererea de electricitate a țării între orele 19:00 și 21:00.

În intervalul 19:00-07:00, energia solară stocată și furnizată ulterior prin baterii a reprezentat, în medie, aproximativ 10% din consumul de electricitate.

Potrivit Ember, Bulgaria a înregistrat cea mai importantă transformare dintre principalele piețe analizate. O parte semnificativă din creșterea puternică a producției de energie solară ajunge acum la consumatori și după ce se termină orele cu lumină naturală.

„Energia solară ieftină produsă în timpul zilei a devenit principala forţă care remodelează reţelele electrice din întreaga lume, înregistrând o creştere mai rapidă decât orice altă sursă de electricitate. Bateriile au devenit acum suficient de ieftine şi de performante pentru a deschide calea către următoarea etapă de dezvoltare a energiei solare", a declarat Kostantsa Rangelova, analist specializat pe pieţele globale de electricitate în cadrul organizaţiei Ember şi autoare a raportului, potrivit Agerpres.

Comparativ, în California, energia solară şi bateriile au acoperit peste un sfert din cererea de energie electrică între orele 19:00 - 21:00 în prima jumătate a anului, în creştere de la 6,8% în perioada similară din 2023.

În Chile, bateriile permit deja energiei solare să acopere peste 10% din cerere în timpul serii şi până spre miezul nopţii.

Uniunea Europeană rămâne în urma piețelor de top

Deși anul trecut în statele membre au fost adăugați 27 GWh de capacitate de stocare în baterii, această capacitate este suficientă pentru a muta către alte intervale orare doar 16% din noua producție zilnică de energie solară. Procentul este sub media globală de 18%.

Cu toate acestea, scenariile realizate de operatorii europeni de transport al energiei electrice arată că, între 2025 și 2030, capacitatea instalată de stocare în baterii din Uniunea Europeană ar urma să crească de patru ori.

Câtă energie solară ar putea stoca Bulgaria în baterii

Raportul arată că procentul de 77% calculat pentru Bulgaria nu înseamnă că 77% din energia solară produsă în mod efectiv este stocată în baterii. Este vorba despre un potențial teoretic: capacitatea noilor baterii instalate în țară în raport cu creșterea producției de energie solară.

Pentru a ajunge la această estimare, analiștii Ember au folosit date furnizate la nivel orar de Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport pentru Energie Electrică (ENTSO-E). În calcule au fost incluse și bateriile amplasate în centralele solare, prin luarea în considerare a proceselor de încărcare și descărcare.

În cazul bateriilor independente, care nu sunt raportate separat în datele disponibile, Ember a făcut o estimare pe baza diferenței dintre consumul de electricitate raportat și producția plus importurile nete. Calculul ține cont și de energia stocată și ulterior furnizată de centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompare.

Evoluția Bulgariei face parte dintr-un fenomen mai amplu. Energia solară se extinde rapid la nivel mondial, iar centralele solare au produs puțin peste 10% din energia electrică generată în lume în prima jumătate a anului 2026. Este un nou record și aproape dublu față de ponderea de 5,6% înregistrată în aceeași perioadă din 2023.

În doar trei ani, producția mondială de energie solară a crescut de la 769 de terawați-oră (TWh) la 1.564 TWh. În aceeași perioadă, producția totală de energie electrică la nivel mondial a crescut cu 12%.

Marea provocare a energiei solare

Una dintre principalele probleme ale energiei solare este că cea mai mare parte a producției este concentrată în timpul zilei, în timp ce consumul de electricitate continuă și după apus. Într-o zi obișnuită din prima jumătate a anului 2026, centralele solare au acoperit peste 25% din cererea globală de electricitate între orele 11:00 și 14:00. În schimb, contribuția lor a scăzut aproape la zero între orele 20:00 și 05:00.

Din acest motiv, combustibilii fosili continuă să aibă un rol important în producerea energiei după lăsarea serii, inclusiv în țările unde energia solară are deja o pondere ridicată.

Bateriile pot schimba însă această situație, deoarece permit păstrarea unei părți din energia produsă în timpul zilei și folosirea ei ulterior. Un factor important este și scăderea costurilor. Prețul mediu global de instalare a sistemelor de stocare în baterii a scăzut cu 95%, de la 2.634 de dolari pe kilowatt-oră în 2010 la 140 de dolari în 2025.

La nivel mondial, capacitatea nouă de stocare în baterii este estimată să ajungă la 459 GWh în 2026, cu 50% mai mult decât cele 307 GWh adăugate în 2025. Teoretic, această nouă capacitate ar putea permite transferul a 34% din noua producţie zilnică de energie solară către intervalele orare fără lumină solară, comparativ cu 18% în 2025 şi doar 4% în 2021.

Editor : A.P.