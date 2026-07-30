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Exclusiv Incendii pe insulele grecești: 10.000 de oameni evacuați, 3 pompieri morți. Alertă pentru românii care pleacă în vacanță

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incendii in grecia
Zeci de incendii s-au declanşat în weekend în Grecia. FOTO: Profimedia Images
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Sute de pompieri luptă cu flăcările care au cuprins mai multe insule grecești. În Creta sunt opt mii de oameni evacuați, în timp ce în Lesbos, cinci mii de persoane au fost sfătuite să-și părăsească locuințele, anunță BBC. În acest context, Ministerul român de Externe a emis o nouă atenționare de călătorie pentru Grecia Centrală și mai multe insule din nordul Mării Egee, din cauza riscului ridicat de incendii.

Cel mai grav incendiu este în vestul insulei Creta, unde vântul puternic și vegetația uscată alimentează flăcările. Peste 150 de pompieri, sprijiniți de zeci de autospeciale și aeronave, încearcă să limiteze dezastrul, însă condițiile meteo îngreunează intervenția. Trei pompieri și-au pierdut viața, doi dintre ei fiind găsiți morți în autospeciala cu care interveniseră.

Situația este critică și pe insula Lesbos, unde un incendiu izbucnit la o fostă groapă de gunoi s-a extins pe trei fronturi și amenință păduri de pini și plantații de măslini. Autoritățile au ordonat evacuarea preventivă a unui oraș cu aproape 5.000 de locuitori.

Alte incendii afectează insula Paros și sud-estul peninsulei Peloponez, iar autoritățile elene au emis alerte de incendiu și pentru regiunea Atenei, insulele Evia și Samos.

Medicul Nikos Koudunis a descris, în direct la Digi24, situația din Creta drept una fără precedent.

„Zona care este afectată este regiunea Rethymnon, unde incendiul se întinde pe o lungime de aproximativ 15 kilometri. Situația este foarte gravă, pentru că bate un vânt extrem de puternic. Se vorbea despre 50 km/h, însă astăzi viteza vântului ajunge la 90 km/h. Asta înseamnă că niciun avion nu poate zbura și, în aceste condiții, doar pompierii aflați la sol se luptă cu acest incendiu devastator.”

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Potrivit acestuia, autoritățile au fost nevoite să evacueze mii de oameni în ultimele două zile.

„Până acum, 10.000 de oameni au fost evacuați. Aproximativ 8.000 au fost evacuați ieri, iar alți 2.000 urmează să fie evacuați astăzi. Dintre aceștia, aproape 3.000 sunt turiști care se aflau într-o zonă foarte cunoscută din regiunea Rethymnon.”

Koudunis a relatat și una dintre cele mai dificile operațiuni de salvare desfășurate în ultimele ore.

„Trebuie să vă spun că aproape 200 de turiști au fost evacuați de pe apă, cu ajutorul bărcilor. A fost o operațiune extraordinară a militarilor și pompierilor, care au reușit să îi scoată din zonă și să îi ducă într-un loc sigur. Toți sunt bine acum, iar autoritățile încearcă să le găsească locuri unde să își petreacă în continuare vacanța.”

Problemele nu se limitează însă la Creta. Medicul avertizează că vântul puternic afectează aproape toate insulele din Marea Egee.

„Astăzi bate un vânt foarte puternic în mare parte din Marea Egee, în special în Creta și Evia, cu rafale de 90-100 km/h. Este alertă maximă pe toate insulele Greciei. Și în Lesbos este un incendiu puternic, iar nici acolo avioanele și elicopterele nu pot interveni din cauza condițiilor meteo.”

Întrebat dacă Grecia va avea nevoie de sprijin internațional, inclusiv din partea României, Nikos Koudunis a spus că situația din Creta riscă să depășească posibilitățile de intervenție ale autorităților elene.

Citește și: Pompier român în Franța: „Fiecare intervenție presupune riscuri reale”. Misiunea salvatorilor români, prelungită cu încă două săptămâni

Editor : C.A.

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