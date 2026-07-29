Seceta extremă pune în pericol recoltele în mai multe zone din țară, unde nu a plouat atât de mult. În județul Dolj, de pildă, irigațiile au fost oprite de peste două săptămâni, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. „Asta înseamnă sărăcie curată”, se plâng oamenii. În județul Iași, în schimb, fermierii se confruntă cu altă problemă: invazia de ciori, care ar putea reduce recolta de floarea-soarelui cu până la 40%.

Peste 55.000 de hectare de teren agricol din județul Dolj nu pot fi irigate, din cauza nivelului scăzut al Dunării. La intrarea în țară, debitul este de aproximativ 1.700 metri cubi pe secundă, o treime față de cât ar trebui să fie în această perioadă a anului.

„Ultima dată a fost apă aici, în sistemul de irigații, la începutul lunii iulie. Imediat după ce Dunărea a secat, sistemul de alimentare cu apă a fost oprit”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

Fermierii spun că unele culturi nu mai pot fi salvate nici dacă ar ploua.

„Canalele sunt goale, lubenița e 40 de bani, apă nu este... Cei care udau cu motopompa nu mai pot, că e benzina scumpă. Este tragic! Cel puțin porumbul este compromis 90%. Unii se duc deja în Spania (n. red. la muncă), ca să-și recupereze banii”, spune dezamăgit unul dintre ei.

„Lipsa apei din canalele de irigații înseamnă sărăcie curată”, completează un alt fermier.



Hidrologii spun că nivelul Dunării va rămâne scăzut și în perioada următoare.

„La 1 iulie s-a băgat, pentru prima dată, apă pe canale și a durat 3 zile, ca orice minune”, explică primarul comunei Călărași, Sorin Sandu.

„Am avut lucrări de decolmatare, l-am și adâncit, ca să intre mai multă apă, dar nu e apă în Dunăre”, spune directorul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) Dolj, Adrian Mogoșanu.

Și fermierii din județul Iași sunt disperați. Culturile de floarea-soarelui au fost invadate de ciori și nicio metodă de a le alunga nu funcționează.

„După invazia miilor de ciori din cultura de floarea-soarelui, cam așa arată pălăriile de floarea-soarelui. Acum au început să se obișnuiască cu zgomotul pe care îl produce tunul. Se mută dintr-o parte în alta și fermierii sunt neputincioși. Fiecare zi în care ciorile vin aici, ne aduce o pierdere însemnată”, se plânge Ion Noțingăr, fermier.

„Sunt zone în lanuri, unde aproape un sfert din recoltă este deja compromisă. Cu fiecare zi ce trece, se tot împuținează”, transmite jurnalistul Digi24, Ligia Pricopi.

„Odată ce se învață că este o sursă de hrană foarte bună, vor reveni în permanență”, explică Denis Țopa, profesor la Facultatea de Agricultură din Iași.

Campania de recoltare va începe într-o lună. Fermierii se tem că până atunci recolta s-ar putea reduce cu până la 40%.

reporteri: Elena Alexandru, Ligia Pricopi

operator: Adrian Niță, Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia