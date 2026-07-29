Nivelul Dunării a scăzut la un minim istoric la Budapesta, blocând una dintre principalele artere de transport de marfă ale Europei

Nivelul apei Dunării la Budapesta a scăzut la un minim istoric, perturbând traficul de marfă pe una dintre principalele căi navigabile ale Europei, pe fondul unei perioade prelungite de secetă și al unui val de căldură intens care afectează continentul. Nivelul minim record a fost măsurat la 31 de centimetri marți dimineață și a scăzut ulterior la 26 de centimetri la una dintre stațiile de pe Dunăre miercuri dimineață, potrivit Direcției Generale de Gospodărire a Apelor din Ungaria, relatează TVPWorld.

Valoarea înregistrată a depășit precedentul record minim de 33 de centimetri, stabilit în 2018.

Nivelurile excepțional de scăzute ale apei au perturbat transportul de mărfuri și croazierele fluviale, autoritățile avertizând că se așteaptă ca nivelurile să scadă și mai mult în zilele următoare, întrucât se prevede apariția unui nou val de căldură în Europa Centrală.

Cu izvorul în Germania, Dunărea este al doilea cel mai lung râu din Europa după Volga și una dintre cele mai importante căi navigabile ale continentului.

Este un coridor de transport vital pentru exporturi și joacă un rol cheie în transportul produselor agricole din Ungaria și țările vecine către Marea Neagră.

Minime record

Nivelurile extrem de scăzute ale apei au îngreunat navigarea pe râu a navelor cu pescaj mai mare, forțând mulți operatori de transport maritim să-și reducă activitatea.

Unele nave au funcționat la doar 10% până la 20% din capacitatea lor normală, în timp ce barjele de cereale transportă cu 20% până la 40% mai puțină încărcătură decât de obicei, potrivit agenției private de știri economice Intellinews.

Transporturile de combustibil au fost, de asemenea, afectate, barjele care transportă produse petroliere de la rafinăriile din Austria, Slovacia și din zona inferioară a Dunării fiind, potrivit sursei citate, întârziate din cauza nivelurilor scăzute ale apei, ceea ce a stârnit îngrijorări că distribuitorii mai mici de combustibil din Ungaria ar putea să se confrunte cu penurii de aprovizionare.

Ungaria urmează, de asemenea, să închidă unul dintre reactoarele centralei nucleare de la Paks din cauza nivelurilor scăzute ale apei, întrucât Dunărea este utilizată pentru răcirea instalației.

Albia râului, expusă

Pe măsură ce condițiile de secetă persistă în întreaga Europă, scăderea nivelului apelor Dunării a scos la iveală o serie de descoperiri arheologice în ultimele zile, inclusiv muniție din perioada celui de-al Doilea Război Mondial găsită în apropierea Budapestei și o epavă misterioasă descoperită în estul Croației.

Rămășițele a ceea ce se crede a fi un mamut preistoric au fost, de asemenea, descoperite în albia Dunării, în nordul Bulgariei.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care o mare parte al Europei se confruntă cu cel mai recent val de căldură a sezonului.

Ungaria a emis o alertă de caniculă de nivel 3 pentru întreaga țară, valabilă de joi la miezul nopții până marțea viitoare la miezul nopții, temperaturile urmând să se apropie de 40 °C în zilele următoare.

Alerta vine la doar un lună după ce o mare parte a continentului a înregistrat un val de căldură istoric în luna iunie, care a doborât recordurile de temperatură din toate timpurile în mai multe țări.

Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice determină apariția unor perioade de căldură extremă mai frecvente și mai intense în Europa.

Editor : M.C