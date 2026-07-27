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Unitatea 1 de la Cernavodă va fi oprită controlat din cauza nivelului scăzut al Dunării

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centrala nucleara de la cernavoda
Centrala nucleară de la Cernavodă. Foto: Profimedia
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Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național marți dimineață, după ce nivelul Dunării a scăzut la valori fără precedent din cauza secetei severe. Nuclearelectrica precizează că măsura este una preventivă și nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional marţi dimineaţa, din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării, a anunţat luni seara Nuclearelectrica.

„Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în dimineaţa zilei de 28 iulie 2026. Unitatea 1 va fi oprită controlat din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situaţii de secetă severă. Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor (INHGA)”, se arată în comunicatul Nuclearelectrica, remis Bursei de la Bucureşti.

Potrivit reprezentanţilor companiei, în situaţia în care anumiţi parametri asociaţi nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor şi standardelor de securitate nucleară, experţii centralei nucleare aplică măsurile operaţionale necesare pentru menţinerea marjelor de siguranţă, inclusiv decizia de a opri o unitate sau chiar ambele dacă situaţia actuală nu se modifică.

„Astfel de măsuri au rol preventiv şi urmăresc protejarea securităţii nucleare şi a fiabilităţii instalaţiilor. SN Nuclearelectrica SA monitorizează cu atenţie evoluţia nivelului fluviului Dunărea în vederea asigurării operării în siguranţă. Menţinerea Unităţii 1 CNE Cernavodă în stare oprită sigură nu are impact asupra securităţii nucleare, personalului sau mediului„, se precizează în documentul citat.

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Editor : M.I.

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