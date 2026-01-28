Merz: Nu îi putem dezamăgi pe cetăţenii moldoveni care vor să adere la Uniunea Europeană

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că susține aderarea Republicii Moldova la UE, într-o conferinţă de presă comună cu premierul Ilie Bolojan, miercuri la Berlin. Oficialul german a reamintit că a efectuat o vizită la Chişinău, în august 2025, de Ziua Independenţei.

„Domnul preşedinte Macron, domnul Tusk şi cu mine am fost la Chişinău de Ziua Independenţei şi am discutat cu doamna Maia Sandu, doamna preşedintă a Moldovei, şi am vorbit în faţa a 80.000 de cetăţeni moldoveni şi am vorbit şi despre perspectiva europeană a Moldovei. Am luat la cunoştinţă rezultatul alegerilor şi vrem să păstrăm deschis şi după aceste alegeri drumul Moldovei către Europa şi trebuie să fie clar că nu îi putem dezamăgi pe cetăţenii moldoveni care vor să adere la Uniunea Europeană”, a declarat Friedrich Merz.

Declaraţii despre sănătatea lui Trump şi situaţia internaţională

În altă ordine de idei, Friedrich Merz a contrazis informaţiile conform cărora preşedintele american, Donald Trump, ar avea probleme de sănătate.

„Din întâlnirile mele cu preşedintele Trump, n-am avut niciun prilej să mă îndoiesc de sănătatea lui. În iulie va împlini 80 de ani, dar am impresia că sănătatea lui este complet bună şi este în stare să-şi îndeplinească funcţia. Nu am nicio îndoială să fie altfel”, a spus el.

Totodată, a mai declarat că posibilităţile Uniunii Europene de a interveni în ce priveşte Iranul sau Siria sunt limitate. A apreciat că Uniunea Europeană ar trebui să includă Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (CGRI) pe lista cu organizaţii teroriste.

„În ceea ce priveşte evenimentele internaţionale, Iran şi Siria, noi observăm acest lucru şi posibilităţile noastre să intervenim acolo sunt limitate. Eu regret foarte mult că mai sunt două ţări din Uniunea Europeană care încă nu sunt pregătite să declare Gărzile Revoluţionare iraniene ca organizaţie teroristă. Acesta ar putea să o hotărască Consiliul de Miniştri de externe în ziua de astăzi, dar încă nu am ajuns la un consens. Germania este pentru a face acest lucru”, a subliniat el.

Angajamente pentru apărare și sancţiuni internaţionale

Friedrich Merz şi-a exprimat convingerea că regimul din Iran rămâne la putere prin „brutalitate” direcţionată împotriva populaţiei.

„Zilele lor sunt numărate. (...) Noi vedem destinul femeilor, oamenilor care contrazic acest regim şi noi încercăm să ajungem să îi sprijinim, prin sancţiuni. Şi acelaşi lucru este adevărat şi pentru Siria. Şi săptămâna trecută, din păcate, preşedintele sirian, Al-Sharaa, a vrut să vină în Germania, dar n-a putut să vină, dar sper că această vizită poate să fie făcută într-un viitor apropiat”, a adăugat el.

Friedrich Merz a fost de acord cu punctul de vedere exprimat de preşedintele SUA, Donald Trump, conform căruia Europa trebuie să investească mai mult în apărare.

„Nu vorbim numai de preşedintele Trump, a fost vorba şi de vechii preşedinţi - au avut dreptate când au spus că mulţi ani am făcut prea puţine pentru apărare, de aceea facem lucrurile mai bine. În iulie, anul trecut, am avut un summit NATO la Haga şi pentru prima dată membrii UE şi-au luat angajamentul să atingă scopul de investiţii în apărare de 3,5% şi investim în plus încă 1,5% din PIB pentru infrastructură relevantă pentru securitate. Deci, facem eforturi mari pentru a îmbunătăţi capacitatea de apărare. Pe acest drum ne aflăm şi vrem să continuăm pe acest drum cu partenerii noştri americani”, a conchis cancelarul german.

