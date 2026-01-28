Live TV

Ciprian Ciucu: Anul viitor finalizăm supralărgirea pe Prelungirea Ghencea. Când vor fi gata lucrările la şina de tramvai şi park&ride

Data publicării:
prelungirea ghencea
Ciprian Ciucu anunță că anul viitor va finaliza supralărgirea şi sistemul rutier pe toată Prelungirea Ghencea. Foto: Ciprian Ciucu/Facebook

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că anul viitor va finaliza supralărgirea şi sistemul rutier pe toată Prelungirea Ghencea, iar lucrările la noua şină de tramvai şi park&ride vor fi gata în primăvara lui 2028. Prelungirea Ghencea va fi lărgit la patru benzi, va avea linie dublă de tramvai, modernă, construită de la zero, piste de biciclete, trotuare, spaţii verzi, iluminat cu led, cabluri îngropate în subteran, intersecţii cu semafoare inteligente pentru fluidizarea traficului. Valoarea lucrărilor la infrastructura rutieră ajung la 45,2 milioane de lei, bani de la bugetul local.

„Mă implic personal şi coordonez discuţiile pentru deblocarea lucrărilor la Prelungirea Ghnecea. Am adus astăzi la masă toate părţile implicate (Apa Nova, Distrigaz, Comp. de Iluminat Public, Primăria Sectorului 6, Direcţia Generală de Investiţii, Trustul Metropolitan de Construcţii şi constructori) şi am evaluat situaţia tronson cu tronson pentru a debloca lucrările”, a transmis Ciprian Ciucu, miercuri, pe pagina de Facebook.

Cirpian Ciucu a prezentat ce s-a făcut până acum la Prelungirea Ghencea: Proiectare (100%), curăţarea amplasamentului (80%), exproprieri şi lucrări de demolare (95%), lucrări de iluminat (16%), de telecomunicaţii (26%), lucrări la apă-canal (2,7%), lucrări la noua linie de tramvai (2,7%)

Potrivit primarului, situația, pe fiecare tronson, arată astfel:

- Tronsonul 1 (Capătul tramvaiului 41 – Str. Braşov): E aproape finalizat (exceptând intersecţia), urmează recepţia în luna aprilie. Au durat aşa de mult lucrările încât deja au nevoie de reparaţii noi pentru a putea face recepţia. În 2027 se vor executa şi intersecţiile de la capătul tramvaiului 41 şi de la str. Braşov.

- Tronsonul 2 (Str. Braşov – Str. Râul Doamnei): Este finalizată partea rutieră, a fost făcută recepţia. Se lucrează la linia de tramvai. Constructorul şi-a asumat finalizarea lor în luna octombrie 2026.

- Tronsonul 3 (Str. Râul Doamnei – Str. Valea Oltului) şi Tronsonul 4 (Str. Valea Oltului – Mărăcineni): Se lucrează la relocarea reţelelor de utilităţi. Va fi nevoie să închidem şi să deviem traficul, timp de aproximativ patru luni, în dreptul străzii Ghidigeni, pentru a putea înlocui 3 conducte mari, cu diametrul de doi metri, ale Apa Nova şi să executăm lucrări de protecţie a apeductului. Convoc Comisia Tehnică de Circulaţie pentru a evalua alternativele de trafic. Lucrările la sistemul rutier, pe tronsonul 3, ar putea începe la 1 martie, iar pe tronsonul 4 în 2027. - Tronsonul 5 (Str. Mărăcineni –Pasajul Domneşti). Lucrările de supralărgire vor fi executate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Noi vom amenaja, la Pasajul Domneşti, un nod intermodal de tip park & ride de aproximativ 6.500 mp. Va avea o capacitate de 470 de locuri acoperite, plus 20 de locuri pentru persoanele cu dizabilităţi şi 50 de locuri, cu staţii de încărcare, pentru maşinile electrice. Pentru asta, va trebui făcut un PUZ şi să obţinem certificatul de urbanism.

Ciucu precizează că se va asigura că şantierele de lucru sunt conforme.

„Mă voi asigura că şantierele sunt confirme Am primit sesizări cu privire la organizarea de şantier, accesul şi siguraţa pietonilor. Le-am dat un termen scurt să se organizeze, altfel vor veni amenzi”.

Editor : A.P.

