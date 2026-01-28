Live TV

Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii

photo-collage.png (55)
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol și agresiuni sexuale asupra pacientelor. Foto: Poliția Română, Cristian Andrei/ Facebook

Poliția Capitalei efectuează percheziții la domiciliul și la cabinetul psihoterapeutului Cristian Andrei, vizat într-un dosar de viol și agresiuni sexuale asupra fostelor cliente. Anchetatorii arată că bărbatul ar fi desfășurat activități specifice psihoterapiei fără a avea studii de specialitate și atestat, inducând în eroare mai multe femei pentru a le determina să plătească ședințe ilegale. În cadrul cercetărilor au reieșit mai multe acte de agresiune sexuală, comise profitând de starea de vulnerabilitate a victimelor. Cristian Andrei urmează să fie adus la audieri.

Astăzi, 28 ianuarie 2026, polițiștii din București efectuează percheziții la domiciliul și cabinetul psihoterapeutului Cristian Andrei, vizat într-un dosar privind agresiuni sexuale asupra fostelor cliente. Bărbatul urmează să fie adus la audieri, iar cercetările sunt desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Poliția s-a autosesizat în urmă cu câteva luni, după ce mai multe femei au vorbit în spațiul public despre abuzuri suferite în timpul ședințelor de terapie.

Potrivit comunicatului oficial al Poliției Capitalei, „astăzi, 28 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale Sector 1 au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară în municipiul București, Târgoviște și în județul Ilfov, într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală.”

Din investigațiile polițiștilor reiese că, în perioada 01.07.2004 - 10.11.2025, Cristian Andrei ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog fără a avea studii de specialitate acreditate și fără atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.

De asemenea, între 2019 și 2024, acesta ar fi indus în eroare trei femei, prezentându-se drept psiholog și determinându-le să plătească ședințe de psihoterapie pe care nu avea dreptul legal să le presteze.

Anchetatorii arată că, în perioada 21.10.2019 - 15.03.2020, în cadrul unor ședințe desfășurate la sediul unui institut de profil din Sectorul 1, „bărbatul ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei persoane vătămate, profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică.”

În aceeași perioadă, acesta ar fi întreținut un raport sexual cu o altă persoană, „profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a-și exprima voința.”

În ianuarie 2024, în cadrul ședințelor de psihoterapie desfășurate la sediul aceluiași institut, bărbatul ar fi exercitat „acte de agresiune sexuală”, constând în cuprinderea de brațe și sărutarea forțată a unei cliente. La 24 ianuarie, acesta ar fi încercat o altă agresiune sexuală prin constrângere, încercând să atingă zona genitală a victimei și să o sărute, luând-o în brațe și strângând-o.

Totodată, la 18 noiembrie 2024, folosindu-se de autoritatea funcției și de relația de subordonare față de o studentă care desfășura activități practice sub coordonarea sa, „bărbatul ar fi exercitat acte de agresiune sexuală, constând în atingerea acesteia pe sub haine, iar ulterior, prin constrângere, ar fi continuat actele de natură sexuală, inclusiv atingeri forțate, împiedicând persoana vătămată să se apere.”

În vederea completării probatoriului, polițiștii au pus în executare cele trei mandate de percheziție domiciliară. Persoana vizată a fost depistată și urmează să fie condusă la audieri. Față de acesta vor fi luate măsurile legale care se impun.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală. Poliția subliniază că „efectuarea percheziției domiciliare este un procedeu procesual penal prevăzut de Codul de procedură penală, utilizat pentru administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei și care nu aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.”

