Procurorii DNA au prins miercuri în flagrant o membră a organizației PNL Sector 1, într-un dosar de trafic de influență, au precizat surse judiciare pentru Digi24.ro. Adriana Georgescu, avocată și membră PNL Sector 1, și încă o persoană care ar fi pretins că este general SIE au fost surprinse având suma de 60.000 de euro, au precizat sursele citate.

Dosarul DNA privește un caz de trafic de influență, în care persoanele suspectate ar fi cerut 500.000 de euro.

În momentul flagrantului, asupra celor două persoane procurorii ar fi găsit 60.000 de euro, au precizat surse judiciare pentru Digi24.ro.

Adriana Georgescu este avocată și membră a organizației PNL Sector 1, potrivit surselor citate.

Aceleași surse au arătat că a doua persoană, care ar fi pretins că este general SIE, nu este angajat al Serviciului de Informații Externe.

Știre în curs de actualizare.

