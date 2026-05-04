Rezervele valutare ale BNR au scăzut cu peste două miliarde de euro într-o lună. Pe ce s-au cheltuit banii

Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României au scăzut cu peste două miliarde de euro în luna aprilie, a anunțat luni BNR. Pe de altă parte, nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone.

La 30 aprilie 2026, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 64.836 milioane euro, față de 67.032 milioane euro la 31 martie 2026, a transmis luni Banca Națională.

Potrivit BNR, în cursul lunii aprilie, au avut loc următoarele operaţiuni:

Intrări de 1.800 milioane euro , reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și altele;

, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și altele; Ieşiri de 3.996 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută; plăţi din contul Comisiei Europene și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 13.171 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 aprilie 2026 au fost de 78.007 milioane euro, faţă de 80.278 milioane euro la 31 martie 2026.

Plăţile scadente în luna mai 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 1.417 milioane euro, mai menționează BNR.

Editor : B.P.