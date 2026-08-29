Vladimir Putin a recurs la o nouă analogie pentru a explica războiul Rusiei împotriva Ucrainei. În timpul unei întâlniri cu studenți și profesori la Moscova, liderul de la Kremlin a vorbit despre orci care atacă urșii polari și a spus că acest „lanț trofic” ar trebui înțeles de copii pentru a vedea „în ce fel de lume trăim” și de ce Rusia își desfășoară „operațiunea militară specială”, potrivit Kyiv Independent.

În timpul unui discurs susținut pe 29 august în fața studenților și profesorilor unei universități din Moscova, președintele rus a vorbit despre orci care atacă urșii polari și a făcut o legătură directă între această imagine și conflictul din Ucraina.

Potrivit publicației independente ruse Meduza, declarațiile au fost făcute în timp ce Ucraina se confruntă cu o nouă serie de atacuri rusești. În ultimele zile, alertele de raid aerian au fost declanșate în mod repetat în mai multe regiuni ale țării.

Discuția lui Putin cu profesorii și studenții a pornit de la o întrebare adresată unui cadru didactic din regiunea Belgorod, care vizitase Polul Nord.

Putin l-a întrebat dacă a văzut urși polari, iar profesorul a răspuns că întâlnise doi urși „enormi”.

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Liderul de la Kremlin a continuat discuția referindu-se la orcile care trăiesc în aceeași zonă.

„Chiar în apropiere, orcile vânează acești urși, devorându-i de parcă n-ar fi nimic. Se năpustesc în haite - și apoi, bum, îi sfâșie”, a spus Putin.

„Acesta este lanțul trofic”

Președintele rus a folosit apoi exemplul pentru a face o paralelă cu războiul din Ucraina. „Da, acesta este lanțul trofic. Copiii ar trebui să învețe despre asta, pentru a înțelege în ce fel de lume trăim și de ce desfășurăm această operațiune militară specială”, a afirmat Putin.

Prin această formulare, liderul rus a prezentat războiul prin prisma unei confruntări în care un actor mai puternic îl atacă pe unul mai vulnerabil, folosind o imagine din lumea animală pentru a-și susține discursul despre conflict.

Rusia numește în continuare invazia pe scară largă a Ucrainei „operațiune militară specială”, deși conflictul a început în februarie 2022 și a provocat sute de mii de victime militare și civile.

Ursul, o metaforă folosită frecvent de Putin

Imaginea ursului apare în mod repetat în discursurile lui Vladimir Putin despre relația Rusiei cu Occidentul.

În 2014, după anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia, Putin a comparat Rusia cu un urs pe care Occidentul ar încerca să îl pună „în lanț”.

„Poate că ursul nostru ar trebui să stea liniștit, fără să mai alunge purceii, ci doar să mănânce miere și fructe de pădure. Poate că ar trebui pur și simplu să-l lase în pace? Nu o vor face. Ei încearcă să-l pună în lanț”, afirma atunci liderul rus.

Putin avertiza, în aceeași intervenție, că Rusia nu va renunța la ceea ce considera drept interesele sale.

Noua analogie vine într-un moment în care Moscova își intensifică atacurile asupra Ucrainei, iar Kievul continuă să ceară sprijin militar și diplomatic suplimentar din partea aliaților occidentali.

În discursul său de la Moscova, Putin nu a oferit însă detalii despre o eventuală schimbare a strategiei militare ruse și nici despre condițiile în care conflictul s-ar putea încheia.

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Editor : C.A.