Robor în sus din nou. Unde se va opri

Dobanda interbancară la 3 luni a crescut din nou miercuri, la 3,15% pe an. Cât de sus se poate duce?

Foto: Shutterstock

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, a continua să se aprecieze miercuri pe piaţa interbancară, ajungând la 3,15% pe an, de la 3,14% cât era marţi, reiese din datele Băncii Naţionale a României (BNR), informează Agerpres.ro.



O valoare mai mare a ROBOR la trei luni a fost înregistrată pe 7 mai 2014, respectiv 3,16% pe an.



Conform datelor BNR, la începutul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. În perioada similară a anului trecut, 27 iunie 2017, indicatorul era la 0,84% pe an.



În ceea ce priveşte indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare, acesta a scăzut cu 0,01 puncte procentuale, până la 3,23%.



ROBOR la nouă luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de băncile comerciale de la alte bănci comerciale, a coborât la 3,25% pe an, de la 3,26% marţi, iar indicele ROBOR la 12 luni, a urcat la 3,31% pe an, de la 3,30% în ziua precedentă.

Cât de mult poate crește Robor

Dar care sunt limitele, reperele privind creșterea Robor? Una dintre acestea privește inflația. În mod normal, dobânzile pe piață trebuie să fie superioare inflației. Cu o prognoză anuală a inflației de 3,2% pe an este foarte probabil că Robor urmează să depășească cât de curând acest nivel. Pe de altă parte dobânda la facilitatea de creditare oferită de BNR este de 3,5%, anume 2,5% dobândă de referință plus un punct procentual, intervalul superior de variație. Din acest punct de vedere există iarăși stimulul de depășire a acestei valori fiind în cazul Robor vorba de împrumuturi acordate pe trei luni, termen mai lung decât cel al creditelor oferite de BNR.

Etichete:

,

,

,

,

,