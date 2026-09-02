Live TV

Video România și țările din UE convoacă ambasadori sau diplomați ruși după incidentul cu dronă din Germania

Data actualizării: Data publicării:
drapelul uniunii europene
Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Oana Țoiu: Nu vom tolera acțiunile hibride ale Rusiei și vom răspunde uniți. Guvernul României își exprimă solidaritatea deplină cu Germania

România și țările din Uniunea Europeană cheamă ambasadori sau diplomați ruși la sediile ministerelor de Externe. Aceste convocări au loc în contextul sabotajului ordonat de Kremlin în Germania.

Ministerul de Externe a dat un comunicat de presă în urmă cu puțin timp. A anunțat că, după ce autoritățile germane au stabilit că Rusia este responsabilă pentru sabotajul de pe aeroportul din Leipzig, a decis să îl convoace pe ambasadorul Moscovei la București, la Ministerul de Externe. Oana Țoiu a transmis că îi va spune un mesaj clar: România nu tolerează acțiunile hibride ale Rusiei și țările Uniunii Europene rămân unite, relatează Alexandra Dinu, jurnalist Digi24.

De altfel, Germania a fost prima țară care a convocat ambasadorul rus la sediul Ministerului de Externe din Berlin. A anunțat, desigur, și mai multe măsuri: închiderea consulatului general al Rusiei din Bonn este una dintre ele. Astăzi, o măsură în oglindă au luat și rușii - l-au chemat pe șeful diplomației, reprezentantul diplomației la Moscova.

De asemenea, sunt și alte țări europene care au convocat ambasadori sau diplomați. Franța l-a chemat la Ministerul de Externe pe însărcinatul cu afaceri. De asemenea, ambasadori au fost convocați și în Belgia, Cehia, Portugalia și, iată, și acum România.

Oana Țoiu: Nu vom tolera acțiunile hibride ale Rusiei și vom răspunde uniți.

„După ce autoritățile germane au stabilit că Rusia poartă răspunderea pentru atacul cu dronă de pe aeroportul Leipzig/Halle, acționăm colectiv și ferm ca state membre UE și aliați NATO.

România este pe deplin solidară cu Germania și cu celelalte state europene care au fost martore ale activităților hibride, ingerințelor sau provocărilor nechibzuite și persistente ale Rusiei. România se numără printre aceste țări. Aceste acțiuni nu vor rămâne fără răspuns.

Am decis convocarea ambasadorului Rusiei la București la sediul MAE român.

Mesajul nostru este clar: nu vom tolera acțiunile hibride ale Rusiei și vom răspunde uniți. Nu va exista impunitate. Descurajarea necesită atât pregătire, cât și voința de a impune un cost real agresorului”, a scris Oana Țoiu pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Guvernul României își exprimă solidaritatea deplină cu Germania

Guvernul României şi-a exprimat, marţi, solidaritatea deplină cu Germania, după incidentul cu dronă de la Leipzig.

„Guvernul României își exprimă solidaritatea deplină cu Germania în urma atribuirii incidentului cu drona de la Leipzig statului rus. Acesta este un alt exemplu al comportamentului provocator al Rusiei față de UE și statele sale membre”, a transmis Executivul pe platforma X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Locul de parcare din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt...
Vladimir Putin
2
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Angela Merkel
3
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de...
the border into Romania as refugees flee Ukraine following the Russian invasion 2022
4
Rusia a distrus punctul vamal de la Orlivka, la granița României cu Ucraina. Traficul în...
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Foto Getty Images
5
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Cine este sfântul care a pus bazele...
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Digi Sport
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ministerul de externe rusia profimedia
Moscova l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Germaniei după ce Berlinul a acuzat Moscova de război hibrid
rachete iris-t de apărare antiaeriană
Rachete Iris-T și mii de drone. Germania crește substanțial ajutorul acordat Ucrainei după incidentul din Leipzig
photo-collage.png - 2026-09-02T163934.228
Cum au influențat dezinformarea și informațiile contradictorii referendumul din Islanda privind reluarea negocierilor cu UE
Ursula von der Leyen and Mark Rutte hold joint media briefing on EU-NATO defense ties
UE și NATO, după atacul Rusiei la Leipzig: „Europenii se confruntă cu un adevăr dur. Aceasta este noua normalitate”
Dronă Leizpig
Europa reacționează după tentativa de atac cu dronă de la Leipzig: UE și mai multe țări convoacă oficialii ruși
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin.
Mașini cu mitraliere antiaeriene și scară închisă. Frica lui Putin...
Sediul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) din București.
Cetățenii, firmele și primăriile pot produce energie împreună...
Recep Tayyip Erdogan
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate...
parcare subterana brasov parcul central
Proiectul parcării de sub Parcul Central din Brașov stârnește...
Ultimele știri
Opțiunile Iranului privind riposta odată cu reluarea războiului deschis cu SUA
Xi Jinping cere statelor din Orientul Mijlociu să se opună „interferențelor externe”: „Să fim stăpânii propriilor noastre afaceri”
Un elicopter a ajuns în șanț după ce a aterizat forțat pe o șosea din Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag banii și succesul financiar în sezonul Fecioarei. Până pe 22 septembrie 2026, norocul le...
Cancan
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica...
Fanatik.ro
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Câți bani plătește Mihai Rotaru. Update Exclusiv
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
Lorenzo Biliboc, la un pas de transfer în Polonia! Suma importantă pe care o are pe masă Neluţu Varga...
Adevărul
De ce nu muncesc tinerii? Primul job, tot mai greu de obținut. „Companiile cer experiență de la cei care abia...
Playtech
Joburile din România în care se câștigă cel mai bine. IT-ul nu mai este singura destinație pentru salarii mari
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ucraina a rupt tăcerea, după ”victoria” obținută de Rusia! Atac furibund: ”O dezamăgire uriașă pentru toată...
Pro FM
Cleopatra Stratan, superbă în costum de baie, în vacanța din Santorini. A făcut o excepție și s-a lăsat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert Pattinson, despre provocările fizice din The Batman II: „Îmi simt vârsta la scenele de luptă. E mult...
Adevarul
Cât au îndeplinit statele UE din PNRR și ce urmează după 31 august. România este în zona de mijloc a...
Newsweek
Sunt bani pentru creșterea pensiilor la 1 ianuarie 2027. Anunțul ministrului muncii pentru pensionari
Digi FM
Regulile stricte ale unui milionar britanic pentru o căsnicie fericită. Nu vorbește cu soția până la 15:00 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Trei factori care îți pot accelera îmbătrânirea fără să-ți dai seama. Un medic explică ce se întâmplă la...
Digi Animal World
Rasele de câini care urăsc stăpânii gălăgioși. Mulți proprietari habar n-au
Film Now
Sandra Bullock și-a băgat copiii în noul film. Louis și Laila au apariții-surpriză în „Practical Magic 2”...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...