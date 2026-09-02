România și țările din Uniunea Europeană cheamă ambasadori sau diplomați ruși la sediile ministerelor de Externe. Aceste convocări au loc în contextul sabotajului ordonat de Kremlin în Germania.

Ministerul de Externe a dat un comunicat de presă în urmă cu puțin timp. A anunțat că, după ce autoritățile germane au stabilit că Rusia este responsabilă pentru sabotajul de pe aeroportul din Leipzig, a decis să îl convoace pe ambasadorul Moscovei la București, la Ministerul de Externe. Oana Țoiu a transmis că îi va spune un mesaj clar: România nu tolerează acțiunile hibride ale Rusiei și țările Uniunii Europene rămân unite, relatează Alexandra Dinu, jurnalist Digi24.

De altfel, Germania a fost prima țară care a convocat ambasadorul rus la sediul Ministerului de Externe din Berlin. A anunțat, desigur, și mai multe măsuri: închiderea consulatului general al Rusiei din Bonn este una dintre ele. Astăzi, o măsură în oglindă au luat și rușii - l-au chemat pe șeful diplomației, reprezentantul diplomației la Moscova.

De asemenea, sunt și alte țări europene care au convocat ambasadori sau diplomați. Franța l-a chemat la Ministerul de Externe pe însărcinatul cu afaceri. De asemenea, ambasadori au fost convocați și în Belgia, Cehia, Portugalia și, iată, și acum România.

Oana Țoiu: Nu vom tolera acțiunile hibride ale Rusiei și vom răspunde uniți.

„După ce autoritățile germane au stabilit că Rusia poartă răspunderea pentru atacul cu dronă de pe aeroportul Leipzig/Halle, acționăm colectiv și ferm ca state membre UE și aliați NATO.

România este pe deplin solidară cu Germania și cu celelalte state europene care au fost martore ale activităților hibride, ingerințelor sau provocărilor nechibzuite și persistente ale Rusiei. România se numără printre aceste țări. Aceste acțiuni nu vor rămâne fără răspuns.

Am decis convocarea ambasadorului Rusiei la București la sediul MAE român.

Mesajul nostru este clar: nu vom tolera acțiunile hibride ale Rusiei și vom răspunde uniți. Nu va exista impunitate. Descurajarea necesită atât pregătire, cât și voința de a impune un cost real agresorului”, a scris Oana Țoiu pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Guvernul României își exprimă solidaritatea deplină cu Germania

Guvernul României şi-a exprimat, marţi, solidaritatea deplină cu Germania, după incidentul cu dronă de la Leipzig.

„Guvernul României își exprimă solidaritatea deplină cu Germania în urma atribuirii incidentului cu drona de la Leipzig statului rus. Acesta este un alt exemplu al comportamentului provocator al Rusiei față de UE și statele sale membre”, a transmis Executivul pe platforma X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Liviu Cojan