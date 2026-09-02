Live TV

Video Mașini cu mitraliere antiaeriene și scară închisă. Frica lui Putin față de dronele ucrainene a ajuns la nivelul următor

Data publicării:
Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

În timpul vizitei lui Vladimir Putin la Vladivostok pentru a participa la Forumul Economic din Est, în coloana sa a fost observat o camionetă echipat cu o mitralieră antiaeriană. Imaginile cu coloana prezidențială în apropierea aeroportului au fost publicate de pagina locală Svodka-25. În plus, de-a lungul traseului coloanei au fost dislocați militari și echipamente militare. Locuitorii din zonă s-au plâns în grupurile de chat de ambuteiajele cauzate de blocarea drumurilor.

În Vladivostok, Putin a folosit pentru a doua oară o rampă închisă cu gard arcuit, după cum a remarcat „Sibir. Realii”. O astfel de construcție a fost observată pentru prima dată pe 31 august, în timpul vizitei președintelui la Bișkek, cu ocazia summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Când Putin a efectuat vizite în Kazahstan în luna mai, la Novosibirsk în august și în India în decembrie anul trecut, a coborât pe o scară obișnuită, deschisă. Expertul militar David Sharp a pus aceste schimbări pe seama întăririi măsurilor de securitate. Potrivit acestuia, dacă sticla din jurul scării este blindată, aceasta îl va putea proteja pe Putin într-o poziție vulnerabilă — pe tronsonul dintre avion și sol, până când este acoperit de garda de corp.

La începutul lunii mai, surse ale ziarului Financial Times au relatat că, în ultimele luni, paza lui Putin a fost întărită semnificativ. Potrivit unor surse citate de publicație, acesta a început să-și petreacă mai mult timp în buncăre subterane din cauza temerilor tot mai mari pentru viața sa, legate de o posibilă tentativă de asasinat sau de lovitură de stat.

În aceeași lună, în coloana lui Putin au fost observate pentru prima dată un vehicul blindat cu loc pentru un mitralier și o mașină dotată cu un sistem de contramăsuri radioelectronice, iar spațiul aerian era supravegheat de un elicopter.

Preocuparea maniacală a lui Putin pentru secret și propria sa siguranță a atins noi culmi atunci când dronele Forțelor Armate ale Ucrainei au început să pătrundă tot mai adânc pe teritoriul Rusiei și să atace intens Moscova, scria The New York Times pe 12 august. O sursă apropiată de Kremlin a declarat pentru publicație că, pentru a dezorienta eventualii atacatori, coloanele prezidențiale au început să circule prin capitală fără Putin însuși, pentru a-i ascunde locația reală.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Locul de parcare din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt...
Vladimir Putin
2
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Angela Merkel
3
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de...
the border into Romania as refugees flee Ukraine following the Russian invasion 2022
4
Rusia a distrus punctul vamal de la Orlivka, la granița României cu Ucraina. Traficul în...
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Foto Getty Images
5
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Cine este sfântul care a pus bazele...
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Digi Sport
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rachete iris-t de apărare antiaeriană
Rachete Iris-T și mii de drone. Germania crește substanțial ajutorul acordat Ucrainei după incidentul din Leipzig
Ursula von der Leyen and Mark Rutte hold joint media briefing on EU-NATO defense ties
UE și NATO, după atacul Rusiei la Leipzig: „Europenii se confruntă cu un adevăr dur. Aceasta este noua normalitate”
Dmitri Medvedev
Medvedev amenință Germania cu „atacuri directe”. Ce l-a înfuriat pe fostul președinte rus
avion pegasus
Cea mai mare companie aeriană privată turcă și-a întors din zbor avioanele care se îndreptau către Rusia. Motivul din spatele deciziei
Dronă Leizpig
Dronă cu exploziv la aeroportul din Leipzig: UE vorbește despre un act de „terorism susținut de un stat”
Recomandările redacţiei
drapelul uniunii europene
România și țările din UE convoacă ambasadori sau diplomați ruși după...
Sediul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) din București.
Cetățenii, firmele și primăriile pot produce energie împreună...
Recep Tayyip Erdogan
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate...
parcare subterana brasov parcul central
Proiectul parcării de sub Parcul Central din Brașov stârnește...
Ultimele știri
Opțiunile Iranului privind riposta odată cu reluarea războiului deschis cu SUA
Xi Jinping cere statelor din Orientul Mijlociu să se opună „interferențelor externe”: „Să fim stăpânii propriilor noastre afaceri”
Un elicopter a ajuns în șanț după ce a aterizat forțat pe o șosea din Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag banii și succesul financiar în sezonul Fecioarei. Până pe 22 septembrie 2026, norocul le...
Cancan
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica...
Fanatik.ro
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Câți bani plătește Mihai Rotaru. Update Exclusiv
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
Lorenzo Biliboc, la un pas de transfer în Polonia! Suma importantă pe care o are pe masă Neluţu Varga...
Adevărul
De ce nu muncesc tinerii? Primul job, tot mai greu de obținut. „Companiile cer experiență de la cei care abia...
Playtech
Joburile din România în care se câștigă cel mai bine. IT-ul nu mai este singura destinație pentru salarii mari
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ucraina a rupt tăcerea, după ”victoria” obținută de Rusia! Atac furibund: ”O dezamăgire uriașă pentru toată...
Pro FM
Cleopatra Stratan, superbă în costum de baie, în vacanța din Santorini. A făcut o excepție și s-a lăsat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert Pattinson, despre provocările fizice din The Batman II: „Îmi simt vârsta la scenele de luptă. E mult...
Adevarul
Cât au îndeplinit statele UE din PNRR și ce urmează după 31 august. România este în zona de mijloc a...
Newsweek
Sunt bani pentru creșterea pensiilor la 1 ianuarie 2027. Anunțul ministrului muncii pentru pensionari
Digi FM
Regulile stricte ale unui milionar britanic pentru o căsnicie fericită. Nu vorbește cu soția până la 15:00 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Trei factori care îți pot accelera îmbătrânirea fără să-ți dai seama. Un medic explică ce se întâmplă la...
Digi Animal World
Rasele de câini care urăsc stăpânii gălăgioși. Mulți proprietari habar n-au
Film Now
Sandra Bullock și-a băgat copiii în noul film. Louis și Laila au apariții-surpriză în „Practical Magic 2”...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...