În timpul vizitei lui Vladimir Putin la Vladivostok pentru a participa la Forumul Economic din Est, în coloana sa a fost observat o camionetă echipat cu o mitralieră antiaeriană. Imaginile cu coloana prezidențială în apropierea aeroportului au fost publicate de pagina locală Svodka-25. În plus, de-a lungul traseului coloanei au fost dislocați militari și echipamente militare. Locuitorii din zonă s-au plâns în grupurile de chat de ambuteiajele cauzate de blocarea drumurilor.

În Vladivostok, Putin a folosit pentru a doua oară o rampă închisă cu gard arcuit, după cum a remarcat „Sibir. Realii”. O astfel de construcție a fost observată pentru prima dată pe 31 august, în timpul vizitei președintelui la Bișkek, cu ocazia summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Când Putin a efectuat vizite în Kazahstan în luna mai, la Novosibirsk în august și în India în decembrie anul trecut, a coborât pe o scară obișnuită, deschisă. Expertul militar David Sharp a pus aceste schimbări pe seama întăririi măsurilor de securitate. Potrivit acestuia, dacă sticla din jurul scării este blindată, aceasta îl va putea proteja pe Putin într-o poziție vulnerabilă — pe tronsonul dintre avion și sol, până când este acoperit de garda de corp.

La începutul lunii mai, surse ale ziarului Financial Times au relatat că, în ultimele luni, paza lui Putin a fost întărită semnificativ. Potrivit unor surse citate de publicație, acesta a început să-și petreacă mai mult timp în buncăre subterane din cauza temerilor tot mai mari pentru viața sa, legate de o posibilă tentativă de asasinat sau de lovitură de stat.

În aceeași lună, în coloana lui Putin au fost observate pentru prima dată un vehicul blindat cu loc pentru un mitralier și o mașină dotată cu un sistem de contramăsuri radioelectronice, iar spațiul aerian era supravegheat de un elicopter.

Preocuparea maniacală a lui Putin pentru secret și propria sa siguranță a atins noi culmi atunci când dronele Forțelor Armate ale Ucrainei au început să pătrundă tot mai adânc pe teritoriul Rusiei și să atace intens Moscova, scria The New York Times pe 12 august. O sursă apropiată de Kremlin a declarat pentru publicație că, pentru a dezorienta eventualii atacatori, coloanele prezidențiale au început să circule prin capitală fără Putin însuși, pentru a-i ascunde locația reală.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.