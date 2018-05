VIDEO. BNR majorează dobânda cheie a treia oară în patru luni

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a decis luni majorarea ratei dobânzii de politică monetară la 2,5% pe an, aceasta fiind a treia mișcare în acest sens în doar patru luni.

Noua rată va fi 2,5% pe an, începând din data de 8 mai. Corespunzător rata dobânzii pentru facilitatea de depozit crește la 1,50 la sută pe an, de la 1,25 la sută pe an, iar rata dobânzii aferente facilității de creditare se majorează la 3,50 la sută pe an, de la 3,25 la sută pe an.

Reamintim că precedentele majorări ale ratei dobânzii de politică monetară au fost: la 8 ianuarie la 2% și, o lună mai târziu, la 2,25%.

Măsura adoptată luni scumpește leul și reprezintă o încercare a BNR de a ține sub control inflația, ajunsă, lună la lună, la nivelul de 4%. Unul dintre efectele negative ale creșterii dobânzii cheie la lei este migrarea populației spre creditul în valută, mai ieftin.