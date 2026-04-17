Putin primește încă o veste proastă de la una din cele mai apropiate colaboratoare ale sale

Rusia se confruntă pentru prima dată în istoria sa modernă cu o lipsă de forță de muncă, a declarat șefa Băncii Centrale, Elvira Nabiullina. Ea a avertizat că o economie supraîncălzită stimulează inflația și complică politica ratelor dobânzii, scrie The Moscow Times.

Elvira Nabiullina a declarat joi, la Forumul Bursei de la Moscova, că rata șomajului din Rusia rămâne la un minim istoric de 2%. Lipsa lucrătorilor disponibili i-a obligat pe angajatori să majoreze salariile pentru a concura pentru angajați, ceea ce, în continuare, a crescut costurile de producție și puterea de cumpărare a consumatorilor.

„Aceasta este o nouă realitate atât pentru guvern, cât și pentru mediul de afaceri”, a spus Nabiullina.

„În trecut, ciclurile de rate ridicate erau legate de șocuri externe temporare, iar odată ce lucrurile s-au stabilizat, am redus ratele destul de repede.”

„Acum, însă, ne confruntăm cu o scădere persistentă a condițiilor externe care afectează atât exporturile, cât și importurile”, a mai spus ea.

Banca Centrală a Rusiei indicase anterior o ușoară creștere a forței de muncă disponibile ca motiv pentru reducerea ratei dobânzii cheie de la un maxim istoric.

Cu toate acestea, Nabiullina a avertizat anul trecut că lipsa lucrătorilor rămâne amenințarea principală la adresa stabilității prețurilor, alături de cheltuielile ridicate ale consumatorilor.

Presiune pe inflație

Joi, Nabiullina a menționat, de asemenea, presiunea inflaționistă persistentă cauzată de întreruperile lanțului de aprovizionare din Strâmtoarea Ormuz.

Calea navigabilă îngustă, prin care trece în mod normal o cincime din aprovizionarea globală cu petrol, rămâne practic închisă din cauza războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Remarcile lui Nabiullina vin înainte de următoarea reuniune a Băncii Centrale a Rusiei privind ratele dobânzii, programată pentru 24 aprilie.

Miercuri, președintele Vladimir Putin a ordonat înalților oficiali economici să elaboreze noi măsuri pentru a stimula creșterea, după ce economia s-a contractat cu 1,8% în primele două luni ale anului, sub previziunile guvernului.

