Banca Centrală Europeană (BCE) a decis joi să majoreze dobânda cheie cu 0,25 puncte procentuale, până la 2,25%, marcând prima creştere a ratelor de dobândă din 2023. Decizia vine în contextul în care conflictul dintre Statele Unite şi Iran continuă să alimenteze creşterea preţurilor la energie şi să împingă inflaţia peste ţinta instituţiei, transmite The Guardian.

Membrii Consiliului Guvernatorilor BCE au justificat măsura prin presiunile inflaţioniste generate de războiul din Orientul Mijlociu şi de şocul energetic rezultat din perturbarea aprovizionării cu petrol şi gaze.

„Războiul din Orientul Mijlociu generează presiuni inflaţioniste, iar decizia de majorare a ratelor este solidă într-o gamă largă de scenarii privind evoluţia şocului şi impactul său asupra perspectivei economice pe termen mediu din zona euro”, a transmis BCE.

Instituţia şi-a revizuit în sus estimările privind inflaţia. BCE se aşteaptă acum ca inflaţia medie din zona euro să ajungă la 3% în 2026, înainte de a coborî la 2,3% în 2027 şi la 2% în 2028.

Totodată, banca centrală a redus estimările privind creşterea economică. Economia zonei euro este prognozată să avanseze cu doar 0,8% în 2026, 1,2% în 2027 şi 1,5% în 2028.

Preşedinta BCE, Christine Lagarde, a declarat că perspectivele rămân incerte, cu riscuri de creştere a inflaţiei şi riscuri de încetinire economică.

„Nu ne angajăm în avans pe o anumită traiectorie a ratelor de dobândă”, a spus Lagarde, adăugând că efectele complete ale conflictului asupra inflaţiei şi creşterii economice vor depinde de durata şi intensitatea şocului energetic.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Inflaţia anuală din zona euro a urcat la 3,2% în luna mai, potrivit datelor preliminare, depăşind semnificativ ţinta BCE de 2%. În acelaşi timp, economia zonei euro a crescut cu doar 0,1% în primul trimestru al anului.

Analiştii consideră că BCE a devenit prima mare bancă centrală care răspunde prin majorarea dobânzilor la actualul şoc energetic provocat de conflictul cu Iranul.

Economistul-şef pentru Europa al Deutsche Bank, Mark Wall, a apreciat că este puţin probabil ca ciclul de înăsprire monetară să fie unul amplu, deoarece inflaţia reprezintă un risc ascendent, dar încetinirea economiei reprezintă un risc descendent important.

Piaţa anticipează că BCE ar putea opera încă o majorare de dobândă în luna septembrie, însă evoluţia conflictului din Orientul Mijlociu şi a preţurilor energiei va rămâne principalul factor care va influenţa deciziile viitoare ale instituţiei.

Citește și:

Economistul-şef al BCE: Războiul din Iran va avea un impact persistent asupra inflaţiei

Editor : C.A.