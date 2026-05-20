Ilie Bolojan, discuții cu CEO-ul Dacia despre politici publice care să susţină reînnoirea parcului auto şi dezvoltarea industriei

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a avut, miercuri, o întâlnire de lucru cu Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe & Country Head România în cadrul Groupe Renault, discuţiile fiind axate pe evoluţia şi perspectivele industriei auto din România. Cei doi au mai vorbit despre necesitatea menţinerii unor politici publice care să susţină reînnoirea parcului auto şi dezvoltarea industriei naţionale, arată un comunicat de presă.

Potrivit Executivului, în cadrul întrevederii au fost abordate teme de interes strategic privind piaţa auto din România, inclusiv impactul programului Rabla asupra sectorului şi necesitatea menţinerii unor politici publice care să susţină reînnoirea parcului auto şi dezvoltarea industriei naţionale.

„De asemenea, au fost analizate efectele creşterii preţurilor la energia electrică asupra costurilor de producţie din industria auto şi impactul acestora asupra competitivităţii producătorilor din România, într-un context economic european şi internaţional tot mai competitiv”, arată Guvernul.

Discuţiile au vizat şi programele de achiziţii ale autorităţilor publice, precum şi strategia privind administrarea flotelor auto ale instituţiilor statului, fiind subliniată importanţa susţinerii producţiei locale şi a unui cadru predictibil pentru investiţii şi dezvoltare industrială.

„În cadrul întâlnirii au fost prezentate direcţiile strategice de dezvoltare ale Dacia în România, planurile de investiţii şi perspectivele de evoluţie ale pieţei auto. Prim-ministrul Ilie Bolojan a reafirmat importanţa dialogului constant dintre autorităţi şi mediul de afaceri, precum şi necesitatea adoptării unor măsuri care să sprijine competitivitatea industriei auto, unul dintre sectoarele strategice ale economiei româneşti”, se menţionează în comunicat.

