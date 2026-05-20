Live TV

Ilie Bolojan, discuții cu CEO-ul Dacia despre politici publice care să susţină reînnoirea parcului auto şi dezvoltarea industriei

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan Mihai Bordeanu ceo dacia
Foto: Guvern

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a avut, miercuri, o întâlnire de lucru cu Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe & Country Head România în cadrul Groupe Renault, discuţiile fiind axate pe evoluţia şi perspectivele industriei auto din România. Cei doi au mai vorbit despre necesitatea menţinerii unor politici publice care să susţină reînnoirea parcului auto şi dezvoltarea industriei naţionale, arată un comunicat de presă. 

Potrivit Executivului, în cadrul întrevederii au fost abordate teme de interes strategic privind piaţa auto din România, inclusiv impactul programului Rabla asupra sectorului şi necesitatea menţinerii unor politici publice care să susţină reînnoirea parcului auto şi dezvoltarea industriei naţionale. 

„De asemenea, au fost analizate efectele creşterii preţurilor la energia electrică asupra costurilor de producţie din industria auto şi impactul acestora asupra competitivităţii producătorilor din România, într-un context economic european şi internaţional tot mai competitiv”, arată Guvernul. 

Discuţiile au vizat şi programele de achiziţii ale autorităţilor publice, precum şi strategia privind administrarea flotelor auto ale instituţiilor statului, fiind subliniată importanţa susţinerii producţiei locale şi a unui cadru predictibil pentru investiţii şi dezvoltare industrială. 

„În cadrul întâlnirii au fost prezentate direcţiile strategice de dezvoltare ale Dacia în România, planurile de investiţii şi perspectivele de evoluţie ale pieţei auto. Prim-ministrul Ilie Bolojan a reafirmat importanţa dialogului constant dintre autorităţi şi mediul de afaceri, precum şi necesitatea adoptării unor măsuri care să sprijine competitivitatea industriei auto, unul dintre sectoarele strategice ale economiei româneşti”, se menţionează în comunicat. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
pavel orlov
2
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
vlad turcanu fb
5
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Mirii au "tras linie" după nunta anului în România. Cât au încasat, după ce au plătit peste 200.000 € pentru eveniment
Digi Sport
Mirii au "tras linie" după nunta anului în România. Cât au încasat, după ce au plătit peste 200.000 € pentru eveniment
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
1779266132original_govr6861
Ce arată analiza Guvernului privind proiectele din PNRR. Bolojan cere urgentarea plăților pentru spitale
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Opinia românilor despre medierea lui Nicușor Dan în criza politică: câți se declară nemulțumiți de președinte (sondaj INSCOP)
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
PSD îl acuză pe Ilie Bolojan de trafic de influență privind alocarea banilor din programul SAFE
claudiu manda
Claudiu Manda, secretar general al PSD, mesaj pentru Ilie Bolojan: „Politica nu înseamnă planuri de viitor pe persoană fizică”
S-Class Assembly At Mercedes-Benz Plant
Producătorii auto germani analizează oportunitățile din domeniul apărării pe fondul consolidării militare a Europei
Recomandările redacţiei
vladimir putin la birou
Cine ar putea vorbi cu Putin în numele Europei: opțiunile luate în...
carne si produse lactate
Ministrul Tanczos Barna vrea prelungirea plafonării la alimente. Ce...
Corpul Gărzilor Revoluționare
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”...
511089647_3557002091099767_804332191857244105_n
Un deputat a demisionat din grupul PSD pentru a trece la PNL...
Ultimele știri
Dosarele Epstein: Poliția britanică investighează noi acuzații de abuz sexual asupra copiilor formulate de două persoane
România rămâne țara cu cea mai mare inflație din UE. Eurostat: Prețurile au crescut cu 9,5%
Descindere DNA la sediul Consiliului Județean Brăila: procurorii ridică documente privind clubul de handbal HC Dunărea Brăila
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Gemeni pe 21 mai. Ce îi așteaptă pe acești nativi în următoarea perioadă
Cancan
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin...
Fanatik.ro
Lovitura dată de Shakira la 15 ani de la începerea procesului. Fosta iubită a lui Gerard Pique va primi 60 de...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Adevărul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Alexandra Căpitănescu, dezvăluiri de culise după podiumul de la Eurovision! Cum i-a lăsat mască pe străini cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ianis Hagi semnează
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
Paul Wesley, cu abdomenul la vedere în vacanță. Actorul din „The Vampire Diaries” și-a răsfățat logodnica...
Adevarul
Cum arată „New York-ul Europei”, metropola care îi cucerește pe turiștii români și e la doar două ore de...
Newsweek
Decizia care poate aduce bani în plus la pensie pensionarilor cu grupe de muncă. Tribunalul se pronunță azi
Digi FM
„Bangaranga” s-a auzit în centrul Sofiei. Petrecere grandioasă în onoarea câştigătoarei Eurovision. Dara...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Dolph Lundgren, apariție rară pe covorul roșu cu soția tinerică și fiica lui. Actorul arată incredibil după...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...