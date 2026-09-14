Premierul Ilie Bolojan ar putea rămâne interimar „mult şi bine”, a afirmat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care a susținut totodată că varianta alegerilor anticipate „trebuie luată în calcul foarte serios”.

„Într-adevăr, dacă ar pica un guvern, atunci sigur că ne-am îndrepta spre alegeri anticipate. Trebuie luată în calcul foarte, foarte serios şi această variantă a alegerilor anticipate. Dar nu am discutat cu preşedintele, cel puţin eu când am discutat cu el, nu am discutat de posibilitatea alegerilor anticipate. (...) Dar da, trebuie luată în calcul, dacă pică un guvern, că atunci acele două condiţii au fost îndeplinite”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament, potrivit Agerpres.

El a adăugat că dacă preşedintele Nicuşor Dan face o desemnare de premier, dar care nu reuşeşte să adune 233 de voturi pentru a fi învestit de Parlament, atunci şeful statului are două posibilităţi.

„Veţi înţelege de ce am încercat eu să-i conving pe colegii mei, domnul Grindeanu şi domnul Bolojan, să mergem să dăm un vot de învestire chiar unui guvern monocolor PSD, că, dacă nu facem acest lucru, atunci domnul Bolojan este premier demisionar sau demis, cu un guvern demis, fără atribuţii depline, şi nu poate să facă nimic. Dacă domnul preşedinte face o desemnare şi nu reuşeşte să adune un premier cele 233 de voturi, are două posibilităţi: depune mandatul şi mergem iarăşi în continuare cu domnul Bolojan la Guvern, interimar, demisionar, demis. Dacă cumva pică un guvern, înseamnă că tot domnul Bolojan rămâne premier interimar, ceea ce el nu doreşte să fie. Şi, dacă vom ajunge la anticipate, până la anticipate va rămâne în Guvern, fără să aibă posibilitatea de a face lucruri cum aşteaptă toată ţara. Deci, indiferent pe care parte încercăm să ieşim din această criză, dacă nu reuşim să învestim un Guvern, domnul Bolojan poate să rămână acolo premier interimar mult şi bine”, a explicat liderul UDMR.

Întrebat dacă demisia lui Ilie Bolojan ar ajuta în momentul de faţă - scenariu vehiculat în ultima perioadă -, Kelemen Hunor a arătat că „ar fi o prostie”: „Nu, asta este o prostie. Nu. Nu ştiu cine a vehiculat, de ce. Au şi negat ieri. (...) Dacă dumneavoastră aveţi impresia că domnul preşedinte Dan poate fi presionat sau impresionat cu astfel de informaţii pe surse, nu cred că poate fi impresionat. (...) Din păcate, lucrurile se complică în fiecare zi. De aceea am spus noi şi repetăm: Haideţi, lăsaţi orgoliile şi într-o parte şi pe partea cealaltă un pic mai în spate şi să învestim un Guvern. După care se poate intra în opoziţie, nu-i nicio problemă, a doua zi eşti în opoziţie. Dar fără să votăm un Guvern, ne încurcăm şi mai mult”.

În opinia sa, „întrebarea este dacă PSD şi PNL reuşesc să ajungă la un acord pentru un vot de învestire”.

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Editor : Ș.R.