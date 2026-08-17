Live TV

Ilie Bolojan, la inaugurarea noilor pasaje din Oradea: „Eforturile pentru atragerea banilor europeni se reflectă în investiții”

Data publicării:
773981699_1595636181921083_2724171837835495676_n
Premierul interimar Ilie Bolojan și autoritățile locale, la inaugurarea noilor pasaje de pe Calea Aradului, investiție realizată cu fonduri europene și naționale. Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cele două pasaje au costat aproximativ 75 de milioane de lei

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat luni că eforturile pentru atragerea banilor europeni se reflectă în investițiile derulate în prezent în toată țara. Acesta a dat ca exemple Autostrada Moldovei, spitalele, școlile, creșele și proiectele de reabilitare a blocurilor și a susținut că, pentru accelerarea lucrărilor, este nevoie de colaborare între Guvern, autoritățile locale și companiile implicate.

Ilie Bolojan a participat, alături de reprezentanții autorităților locale, la deschiderea circulației pe pasajele subteran și suprateran de pe Calea Aradului (DN 79) din Oradea. Cele două proiecte au fost realizate cu finanțare din bugetele naționale și locale și prin PNRR și fac parte dintr-o rețea de șase pasaje rutiere construite la ieșirile din Oradea către Arad, Cluj și Satu Mare.

„Aceste lucrări de infrastructură vor descongestiona intersecțiile din zona metropolitană, ceea ce înseamnă mai puține accidente în trafic, timp de așteptare mai scurt, o fluență mai bună și un câștig pentru toți cei care sunt în zonă. Sunt recunoscător colegilor din administrația locală - Consiliul Județean, Primăria Oradea -, dar și celor din Ministerul Transporturilor și CNAIR pentru că au finalizat aceste proiecte sub presiunea timpului. Eforturile pentru atragerea banilor europeni în această perioadă sunt reflectate în lucrările de investiții care au loc în toată țara, inclusiv construcția de autostrăzi, precum Autostrada Moldovei, spitale, școli, creșe, blocuri de locuințe anvelopate. Pentru derularea în ritm accelerat a acestor proiecte sunt importante atât colaborarea între Guvern, companiile publice și autoritățile locale, cât și implicarea companiilor private serioase”, a declarat premierul interimar.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cele două pasaje au costat aproximativ 75 de milioane de lei

Cele două investiții de pe DN 79 au avut o finanțare totală de aproximativ 75 de milioane de lei.

Pasajul denivelat de la intersecția DN 79 cu Centura Oradea - Municipiul Oradea reprezintă o investiție de aproximativ 37 de milioane de lei. Pasajul subteran, rutier și pietonal, are o lungime totală de 406 metri, iar lucrările au fost finalizate. În următoarele zile urmează procedurile de recepție.

Cel de-al doilea pasaj, construit la intersecția DN 79 cu drumurile colectoare din zona Aeroportului, a costat 37,6 milioane de lei. Pasajul suprateran are o lungime de peste 500 de metri, lucrările au fost finalizate, iar proiectul a fost deja recepționat.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jakarta, Indonezia
1
Cel mai populat oraș din lume se scufundă: 40% din metropolă se află sub nivelul mării...
nicusor dan mirabela gradinaru
2
Nicușor Dan a fost surprins, alături de Mirabela Grădinaru, la slujba de Adormirea Maicii...
Simina Tănăsescu.
3
Șefa CCR face precizări după apariția informațiilor că s-ar fi întâlnit cu Ilie Bolojan...
Schimbarea pașaportului în 2026. Foto Getty Images
4
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile...
Paradă militară Polonia
5
Țara care și-a dublat în zece ani efectivul forțelor armate și care va avea în curând cea...
Și-a anunțat plecarea din România, după finala de la Campionatele Europene: "Voi schimba mediul, echipa, tot"
Digi Sport
Și-a anunțat plecarea din România, după finala de la Campionatele Europene: "Voi schimba mediul, echipa, tot"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ilie Bolojan
Ce soluții vede Bolojan pentru problemele din sistemul energetic. Stocarea, gazul și energia nucleară, printre priorități
Înalta Curte de Casație. Foto: ÎCCJ
ÎCCJ cere la rândul ei „clarificarea imediată și completă” în controversa stârnită de întâlnirea dintre Bolojan și șefa CCR
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Reacția lui Bolojan după controversa stârnită de întâlnirea cu șefa CCR: „Se încearcă să se facă din țânțar armăsar”
justitie-statueta-ciocanel-judecator-gettuimages
Preşedinţii curţilor de apel, despre întâlnirea dintre preşedintele CCR şi Bolojan: Lipsa de transparență e profund inadecvată
intrarea in sala CCR
Precizările CCR în urma întâlnirii dintre președinta Simina Tănăsescu și premierul Ilie Bolojan
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
CCR ar putea amâna decizia asupra noii Legi a integrității. Simina...
Dragoș Pîslaru.
Când și cum ar putea trece România la euro. Anunțul ministrului...
george simion cu o sapca rosie maga in mana
„Este trist, dar și profund incorect”. Replica AUR pentru un fost...
copil cu mbrela in soare si ploaie
Meteorologii anunță noi episoade de caniculă în următoarele două...
Ultimele știri
Cum se distrează și răcoresc muncitorii străini alături de localnici. Imagini surprinse pe un râu din Ilfov
Funcţia de başcan al Găgăuziei a fost declarată vacantă, după ce Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare
După criza din Ormuz, China pariază pe „Drumul Mătăsii de Gheață”, în Arctica. Grupurile de mediu sunt totuşi îngrijorate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii primesc un nou motiv de speranță după 17 august 2026. Nu toate problemele dispar peste noapte, dar...
Cancan
Cristian Boureanu a comis-o din nou! A condus o puștoaică acasă, iar la final s-a lăsat cu scandal
Fanatik.ro
Atanas Trică, toate detaliile despre transferul în Cipru: „U Cluj a păstrat 25 la sută”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un deceniu de dezinformare despre arme chimice și biologice: cum au evoluat narațiunile false
Fanatik.ro
Dinamo, ofensivă pe piața transferurilor după victoria din Giulești: „Vin jucători pe două posturi”
Adevărul
Epopeea coloniștilor germani în satele Banatului Montan. Cum au fost primiți și cuvântul emblematic învățat...
Playtech
Ce se întâmplă cu cardul de sănătate de la 1 septembrie. Mai trebuie să îl ai la tine când mergi la medic?
Digi FM
Un român, mușcat grav de un rechin în largul Irlandei. Sebastian a leșinat după ce a pierdut mult sânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Simona Halep, mesaj tranșant după ce s-a afișat alături de partenerul cu 24 de ani mai în vârstă
Pro FM
Cum au murit doi dintre frații Madonnei. Artista vine dintr-o familie numeroasă
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Hayden Panettiere și-a iubit enorm fiica, dar a luat cea mai dureroasă decizie din viața ei. De ce renunțase...
Adevarul
Motorina s-a ieftinit la pompă. Cât costă astăzi în București și cât economisești la un plin. Unde poți...
Newsweek
Vestea anului pentru pensionari. CCR a anunțat când va judeca dacă Legea Pensiilor e constituțională
Digi FM
Iubita lui David Popovici, declarație de dragoste după victoria de la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Următoarea eclipsă totală de Soare va fi cea mai lungă din acest secol. În ce regiuni se va vedea cel mai bine
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine pentru a-și convinge stăpânul să-i dea o felie de pizza: „Se oprește doar când...
Film Now
Imaginea care a cucerit fanii. Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, în vacanță alături de copiii lor...
UTV
Dana Scîntei, fosta iubită a lui Azteca, s-a afișat alături de Maduka Okoye. Imaginile au stârnit speculații