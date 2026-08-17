Ilie Bolojan, la inaugurarea noilor pasaje din Oradea: „Eforturile pentru atragerea banilor europeni se reflectă în investiții”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat luni că eforturile pentru atragerea banilor europeni se reflectă în investițiile derulate în prezent în toată țara. Acesta a dat ca exemple Autostrada Moldovei, spitalele, școlile, creșele și proiectele de reabilitare a blocurilor și a susținut că, pentru accelerarea lucrărilor, este nevoie de colaborare între Guvern, autoritățile locale și companiile implicate.

Ilie Bolojan a participat, alături de reprezentanții autorităților locale, la deschiderea circulației pe pasajele subteran și suprateran de pe Calea Aradului (DN 79) din Oradea. Cele două proiecte au fost realizate cu finanțare din bugetele naționale și locale și prin PNRR și fac parte dintr-o rețea de șase pasaje rutiere construite la ieșirile din Oradea către Arad, Cluj și Satu Mare.

„Aceste lucrări de infrastructură vor descongestiona intersecțiile din zona metropolitană, ceea ce înseamnă mai puține accidente în trafic, timp de așteptare mai scurt, o fluență mai bună și un câștig pentru toți cei care sunt în zonă. Sunt recunoscător colegilor din administrația locală - Consiliul Județean, Primăria Oradea -, dar și celor din Ministerul Transporturilor și CNAIR pentru că au finalizat aceste proiecte sub presiunea timpului. Eforturile pentru atragerea banilor europeni în această perioadă sunt reflectate în lucrările de investiții care au loc în toată țara, inclusiv construcția de autostrăzi, precum Autostrada Moldovei, spitale, școli, creșe, blocuri de locuințe anvelopate. Pentru derularea în ritm accelerat a acestor proiecte sunt importante atât colaborarea între Guvern, companiile publice și autoritățile locale, cât și implicarea companiilor private serioase”, a declarat premierul interimar.

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Cele două pasaje au costat aproximativ 75 de milioane de lei

Cele două investiții de pe DN 79 au avut o finanțare totală de aproximativ 75 de milioane de lei.

Pasajul denivelat de la intersecția DN 79 cu Centura Oradea - Municipiul Oradea reprezintă o investiție de aproximativ 37 de milioane de lei. Pasajul subteran, rutier și pietonal, are o lungime totală de 406 metri, iar lucrările au fost finalizate. În următoarele zile urmează procedurile de recepție.

Cel de-al doilea pasaj, construit la intersecția DN 79 cu drumurile colectoare din zona Aeroportului, a costat 37,6 milioane de lei. Pasajul suprateran are o lungime de peste 500 de metri, lucrările au fost finalizate, iar proiectul a fost deja recepționat.

Editor : A.D.