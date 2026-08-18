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USR a convocat un Comitet Politic pentru susținerea liderului partidului. Dominic Fritz: „Nu aplec capul în faţa acestor borfaşi”

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Dominic Fritz, președinte interimar al USR.
Dominic Fritz. Inquam Photos / Codrin Unici
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Biroul Naţional al USR a decis convocarea unui Comitet Politic al partidului, miercuri, pentru un vot de susţinere pentru preşedintele partidului Dominic Fritz, în urma deciziei CCR pe legea ANI, în urma căreia acesta ar urma să îşi piardă mandatul de primar al Timişoarei, pentru conflict de interese. Dominic Fritz a transmis marți un alt mesaj către susţinători în care spune că este „cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu îl aplec în faţa acestor borfaşi.”

”Azi am decis cu o largă majoritate în Biroul Naţional convocarea unui Comitet Politic pentru a da un vot de susţinere pentru preşedintele partidului Dominic Fritz”, a anunţat deputatul USR Ionuţ Moşteanu pe Facebook.

”Nu ne face nimeni ordine în partid, nu ne e frică de nimeni, nu ne pot intimida, avem o singură datorie - faţă de oamenii care şi-au pus încrederea în noi. Metodele securiste nu funcţionează cu noi. Am încredere în curajul şi spiritul de echipă al colegilor mei. Au arătat întotdeauna că sunt de partea binelui, a corectitudinii şi a adevărului”, a adăugat Moşteanu.

Dominic Fritz transmis și el un mesaj către susţinătorii săi, în care le-a mulțumit și a subliniat că ţinta principală a execuţiei sale nu este el şi că rămâne cu capul sus și nu îl va apleca „în fața acestor borfaşi, care de zeci de ani vă fură speranţa şi calitatea vieţii pentru a-şi umple cutiile de pantofi”.

„Am un mesaj foarte personal pentru tine. În primul rând vă mulţumesc pentru mii şi mii de mesaje de susţinere pe care mi le-aţi trimis. Sunt şi eu doar un om, aşa că zic sincer că a contat şi contează solidaritatea voastră şi empatia voastră. Dar în acelaşi timp, e important să înţelegem că revolta voastră nu e despre mine, ci despre ceva mult mai mare. E despre demnitatea timişorenilor, despre sentimentul că se întâmplă ceva extrem de periculos, ce ne afectează viaţa tuturor în România", a transmis Dominic Fritz într-un mesaj video pe Facebook.

Liderul USR a precizat că cel mai mult l-au emoţionat multele mesaje ale celor care au spus că abuzul PSD îi face să se întrebe ce mai caută în ţara asta şi dacă nu ar trebui să plece.

„Am multe de spus şi o să mai spun multe în aceste zile, dar la asta chiar ţin să vă răspund, pentru că motivul de ce am început să mă implic în politica românească, după protestele din 2017 împotriva Ordonanţei 13, dată de Grindeanu, fix asta a fost că nu am suportat să văd cât de mult lume crede că lupta e pierdută, că nu mai are niciun rost şi că singura variantă este să plecăm de aici. M-am mutat atunci în România în 2019 şi am candidat la primăria Timişoara ca să arăt că se poate construi ceva în ţara asta. Şi nu regret şi chiar cred că am demonstrat la Timişoara şi cu colegii mei din toată ţara că am avut dreptate, că se poate. Am găsit o comunitate mare de oameni care cred la fel. Şi asta este o putere extraordinară pe care o avem împreună şi cu asta îi speriem de moarte pe mafioţii sistemului”, subliniază Fritz.

 

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„Ţinta principală a execuţiei mele nu sunt eu, ci eşti tu. Vor să te facă să te simţi singur în ţara ta, să simţi că nu mai ai putere, că nu mai are niciun rost. Aşa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu îl aplec în faţa acestor borfaşi, care de zeci de ani vă fură speranţa şi calitatea vieţii pentru a-şi umple cutiile de pantofi. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere şi te rog şi pe tine să refuzi”, a transmis Dominic Fritz.

„Nu eşti singur, suntem mulţi, foarte mulţi, n-avem voie să obosim sau să ne lăsăm intimidaţi”, a adăugat Fritz.

Preşedintele USR anunţă că nu va pleca nicăieri.

„Eu nu voi pleca nicăieri, Timişoara este, rămâne casa mea şi niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat. Dacă susţii statul de drept şi libertatea în România, dacă eşti alături de mine, fă-ţi vocea auzită, scrie pe social media despre revolta ta, fă un video pe TikTok, dă share la acest video, vorbeşte cu prietenii şi familia, vino la un protest, orice, să ne susţinem reciproc, pentru că nu suntem singuri. Au crezut că ne termină, dar abia am început, mersi că eşti cu mine în această luptă!", este mesajul lui Fritz.

Editor : A.P.

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