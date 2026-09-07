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INS a confirmat scăderea PIB-ului cu 0,7% în primul semestru din 2026. Ce sectoare au tras economia în jos

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Din articol
Construcțiile au crescut, comerțul și industria au tras economia în jos Consumul populației a scăzut, dar investițiile au crescut

Produsul Intern Brut al României a scăzut în primul semestru din 2026 cu 0,7% pe seria brută și cu 1,6% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor provizorii publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). Consumul populației, comerțul și industria au tras economia în jos, în timp ce construcțiile și investițiile au avut contribuții pozitive.

În trimestrul al doilea din 2026, economia a stagnat față de primele trei luni ale anului, pe seria ajustată sezonier. Comparativ cu trimestrul al doilea din 2025, PIB-ul a scăzut cu 0,4% pe seria brută și cu 2% pe seria ajustată sezonier.

„În trimestrul II 2026, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut s-a menținut nemodificat și a înregistrat o scădere cu 2% față de trimestrul II 2025”, a arată INS. Instituția a precizat că datele ajustate sezonier nu s-au modificat semnificativ față de estimarea-semnal publicată pe 14 august.

PIB-ul ajustat sezonier a fost estimat la 521,099 miliarde de lei în trimestrul al doilea și la 1.023,031 miliarde de lei în primul semestru. Pe seria brută, valoarea a fost de 494,446 miliarde de lei în trimestrul al doilea și de 900,354 miliarde de lei în primele șase luni ale anului.

Construcțiile au crescut, comerțul și industria au tras economia în jos

Construcțiile au avut cea mai mare contribuție pozitivă la evoluția PIB-ului în primul semestru, de 0,7 puncte procentuale. Sectorul a reprezentat 6,2% din economie, iar volumul său de activitate a crescut cu 12,3%. Activitățile culturale și recreative, reparațiile produselor de uz casnic și alte servicii au contribuit cu 0,4 puncte procentuale, după o creștere a activității de 11,7%, iar agricultura, silvicultura și pescuitul au avut o contribuție de 0,1 puncte procentuale.

Cea mai mare contribuție negativă a venit din comerț, repararea autovehiculelor, transport, depozitare, hoteluri și restaurante. Aceste activități, care au o pondere de 21,6% în PIB, s-au redus cu 3,9% și au tras în jos economia cu 0,9 puncte procentuale. Industria a avut o contribuție negativă de 0,5 puncte procentuale, după ce volumul activității a scăzut cu 2,9%.

Informațiile și comunicațiile, precum și tranzacțiile imobiliare, au avut fiecare o contribuție negativă de 0,3 puncte procentuale. Activitatea din IT&C s-a redus cu 3,5%, iar cea din sectorul imobiliar cu 4,5%. Administrația publică, apărarea, învățământul, sănătatea și asistența socială au scăzut cu 1,7% și au avut o contribuție negativă de 0,2 puncte procentuale.

Intermedierile financiare și asigurările nu au influențat evoluția PIB-ului, deși volumul lor de activitate a crescut cu 1,2%. Tot fără contribuție au rămas activitățile profesionale, științifice și tehnice, serviciile administrative și activitățile-suport, al căror volum s-a redus cu 0,6%. Impozitele nete pe produs au contribuit pozitiv cu 0,3 puncte procentuale, după o creștere de 2,5%.

Consumul populației a scăzut, dar investițiile au crescut

Din perspectiva utilizării PIB-ului, consumul final al gospodăriilor s-a redus cu 2,5% în primul semestru din 2026 și a avut o contribuție negativă de 1,5 puncte procentuale. În schimb, formarea brută de capital fix, indicatorul care reflectă investițiile din economie, a crescut cu 10,9% și a contribuit pozitiv cu 2,4 puncte procentuale.

Cheltuiala pentru consumul individual al administrațiilor publice a crescut cu 1,7% și a contribuit cu 0,1 puncte procentuale la evoluția PIB-ului, iar consumul colectiv al administrației publice s-a majorat cu 6%, având o contribuție pozitivă de 0,6 puncte procentuale.

Exportul net a avut o contribuție negativă de 0,1 puncte procentuale. Importurile de bunuri și servicii au crescut cu 1,6%, într-un ritm mai rapid decât exporturile, care s-au majorat cu 1,3%.

Editor : A.D.

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