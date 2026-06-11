Ministerul Finanțelor vrea să schimbe regulile pentru Registrul de evidență fiscală al firmelor. Ce se modifică pentru contribuabili

Ministerul Finanțelor a pus marți, 9 iunie, în dezbatere publică un proiect de ordin care modifică regulile privind Registrul de evidență fiscală utilizat de plătitorii de impozit pe profit. Printre cele mai importante schimbări se numără eliminarea obligației ca registrul să fie cumpărat de la unitățile ANAF sau tipărit exclusiv de Imprimeria Națională.

Proiectul prevede abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 870/2005 și înlocuirea acestuia cu un nou cadru de reglementare, adaptat modificărilor fiscale și contabile din ultimii ani.

Potrivit documentului pus în consultare publică, contribuabilii plătitori de impozit pe profit vor continua să fie obligați să întocmească Registrul de evidență fiscală, însă acesta va putea fi ținut atât în format scris, cât și electronic.

Dispare obligația cumpărării registrului de la ANAF

Una dintre modificările importante propuse de Ministerul Finanțelor vizează eliminarea caracterului de document cu regim special pentru Registrul de evidență fiscală.

Astfel, proiectul abrogă prevederile actuale potrivit cărora registrul era executat exclusiv de Compania Națională Imprimeria Națională și era eliberat contra cost de unitățile fiscale teritoriale.

De asemenea, dispar și obligațiile care impuneau firmelor nou-înființate sau microîntreprinderilor care treceau la impozit pe profit să achiziționeze registrul într-un termen de 30 de zile.

Ministerul Finanțelor explică, în referatul de aprobare, că actualul ordin a fost emis în baza vechiului Cod fiscal și că modificările legislative și contabile apărute între timp fac necesară adoptarea unui nou ordin pentru „evitarea interpretărilor” privind completarea registrului de evidență fiscală.

Ce informații trebuie trecute în Registrul de evidență fiscală

Conform proiectului de ordin, în Registrul de evidență fiscală trebuie înscrise, în ordine cronologică, informațiile care au stat la baza determinării rezultatului fiscal și a calculului impozitului pe profit declarat de contribuabil.

Registrul va trebui completat trimestrial și/sau anual, precum și pentru orice altă perioadă impozabilă, în funcție de situația firmei. Documentul trebuie să permită identificarea și verificarea operațiunilor care au stat la baza calculului rezultatului fiscal pozitiv sau negativ și a impozitului pe profit declarat către ANAF.

Modelul propus de Ministerul Finanțelor include:

explicații privind operațiunile efectuate;

calculul rezultatului fiscal și al impozitului pe profit;

valoarea sumelor înregistrate;

simbolul contului contabil în care au fost înregistrate respectivele sume.

Potrivit referatului de aprobare, în registru trebuie evidențiate veniturile impozabile, cheltuielile efectuate în scopul activității economice, veniturile neimpozabile, cheltuielile nedeductibile, deducerile fiscale și alte informații utilizate pentru completarea declarațiilor fiscale.

Proiectul stabilește explicit că Registrul de evidență fiscală poate fi ținut atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, cu respectarea modelului și conținutului prevăzute în anexă.

Ministerul Finanțelor a precizat că noile reguli urmăresc adaptarea evidenței fiscale la sistemele informatice utilizate de companii și la actualele reguli contabile și fiscale.

Proiectul de ordin a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor pentru consultare publică.

Editor : A.D.