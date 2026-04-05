Noi scumpiri ale alimentelor, imediat după Paște, anunță patronatul din industria de profil. Cum justifică creșterea prețurilor

Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Shutterstock

Preţurile alimentelor au crescut în acest an cu aproximativ 10% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, însă, după Paşte, sunt posibile noi majorări, în contextul creşterii costurilor cu energia, gazele şi combustibilii, susţine preşedintele Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentară - Romalimenta, Aurel Popescu.

„Creşterea de 10% în 2026 faţă de 2025 a fost normală până acum, pentru că TVA a crescut şi s-a liberalizat energia. Dar acum lucrurile sunt total diferite de o normalitate. Suntem chiar departe de o normalitate şi faţă de toate statele. Toate statele au luat măsuri în aşa fel încât să contracareze creşterea aceasta de preţuri la carburanţi, iar noi, de la 1 aprilie, avem şi creşterea de preţ la gaze. Acum se înregistrează nişte creşteri de la o zi la alta, mai ales pe zona aceasta de energie - gaze, energie electrică şi combustibil. Nu avem ce face decât să le contabilizăm şi, după Paşte, o să ieşim şi o să ajustăm preţurile în aşa fel încât să putem rezista în piaţă. Nu avem altă soluţie”, a declarat, pentru Agerpres, Aurel Popescu.

Preşedintele Romalimenta a criticat lipsa unor măsuri eficiente din partea autorităţilor, în condiţiile în care alte state au intervenit pentru a limita impactul scumpirilor.

„Guvernul nu ia măsuri în pas cu tot ce se întâmplă la nivel mondial. Statul încasează bani în plus, iar noi cheltuim mai mult şi vrem să ţinem inflaţia pe loc. Nu o să o ţinem niciodată, pentru că ne obligă produsul să modificăm preţurile. După părerea mea, nu ştim să administrăm. Mediul de afaceri nu este băgat în seamă. Autorităţile se întâlnesc cu noi ca să bifeze că s-au întâlnit, spun că au luat act, dar fac tot ce ştiu ei. Am avut întâlnire şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, am avut şi întâlnirea tripartită Guvern-Patronate-Sindicate, cu premierul, care a notat şi atât”, a subliniat reprezentantul federaţiei din industria alimentară.

În opinia sa, impactul măsurii adoptate de Guvern privind reducerea accizei la motorină este unul limitat şi volatil, având în vedere că o scădere de 30 de bani poate fi rapid anulată de fluctuaţiile pieţei internaţionale.

„Nu e o măsură care să satisfacă mediul de afaceri. 30 de bani este de la o zi la alta, mai trag americanii două rachete şi creşte preţul cu 40 de bani”, a adăugat acesta.

În acest context, organizaţia patronală a înaintat mai multe propuneri autorităţilor pentru a menţine preţurile actuale la alimente, precum: extinderea facilităţilor pentru transportatori şi pentru vehiculele sub 7,5 tone utilizate în distribuţia alimentelor, reducerea treptată a accizelor şi a Taxei pe Valoare Adăugată (TVA) pentru a compensa costurile suplimentare şi acces la gaze la preţuri competitive pentru industria alimentară.

„Fiecare sub-ramură a industriei alimentare are o flotă proprie de maşini - carne, lapte, pâine - avem maşini specializate de transport produse, iar aceste maşini sunt cu gabarit mai mic pentru a putea face distribuţia în sutele de magazine care sunt în oraşe, însă în oraşe nu ai voie să circuli cu o maşină de 7,5 tone. Şi pentru că hotărârea cu distribuitorii se referă numai la maşini de peste 7,5 tone, atunci am rugat să se schimbe HG 1094/2025, unde e această prevedere de 7,5 tone, şi să se facă de la 2,4 tone, astfel încât şi maşinile specializate de alimente să intre în această jurisdicţie. De asemenea, am propus să se reducă acciza şi TVA-ul treptat, în aşa fel încât să acopere aceste cheltuieli suplimentare, aceste costuri care nu erau prevăzute în buget, iar preţul să rămână acelaşi. Dacă s-ar dori să se facă ceva pentru industria alimentară, ar mai trebui să avem şi preţuri accesibile la gaze. Trebuie să facem aceste lucruri, dacă vrem să dăm alimente bune şi româneşti oamenilor”, a atras atenţia Aurel Popescu.

În ciuda dificultăţilor, preşedintele Romalimenta a subliniat că industria alimentară poate asigura necesarul de produse pentru piaţă. „Nu cred că ne vom confrunta cu penurie de alimente. Noi să avem energie ca să putem produce. Avem materii prime, avem de toate, fără probleme, dar, repet: să avem energie ca să putem produce. Oricum, noi producem produsele pe care le solicită populaţia, indiferent de costurile care sunt, dar toate costurile le băgăm în preţul de vânzare”, a punctat şeful Romalimenta.

În ceea ce priveşte zona de morărit şi panificaţie, Popescu a menţionat că efectele creşterilor de preţuri sunt deja vizibile în consum, unde s-a consemnat o scădere de 3,5- 4%.

„Avem o scădere a consumului de circa 3,5-4%. Asta arată că puterea de cumpărare a scăzut şi oamenii sunt mai atenţi la cheltuieli. În opinia mea, este o scădere destul de mare faţă de media anilor anteriori, care semnifică faptul că puterea de cumpărare a scăzut şi oamenii sunt mai atenţi, dar, din punct de vedere al risipei alimentare, este un avantaj”, a mai spus preşedintele Romalimenta, care este, de asemenea, şi preşedinte al Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - Rompan.

Având în vedere apropierea sărbătorilor pascale, când cozonacii şi pasca nu lipsesc de pe masa românilor, preşedintele Romalimenta a declarat că patiserii estimează o cantitate uşor mai mică de astfel de produse faţă de cea din perioada sărbătorilor de iarnă.

„Mergem pe cantitatea solicitată de către marile magazine şi de către populaţie, care însumează circa 7 milioane de cozonaci, mai puţin decât la Crăciun, pentru că de Crăciun şi de Anul Nou au fost mai multe sărbători, iar cererea a fost un pic mai mare, dar menţinem preţul pe care l-am avut în perioada sărbătorilor de iarnă şi nu modificăm nimic. Modificările vor fi, eventual, după trecerea sărbătorilor pascale. În momentul de faţă, avem deja o creştere a costurilor de 6,5%, vedem, după sărbători, care mai sunt influenţele, le adunăm şi o să luăm decizia, fiecare antreprenor când consideră că nu mai poate rezista”, a afirmat Aurel Popescu.

Acesta a adăugat că exportul de cozonaci „merge foarte bine” şi, până în prezent, nu s-a confruntat cu probleme de transport din cauza conflictului din Iran.

Industria alimentară din România este unul dintre cei mai mari angajatori din economie, cu aproximativ 200.000 de salariaţi şi o cifră de afaceri de peste 30 de miliarde de euro.

Romalimenta reprezintă majoritatea asociaţiilor şi patronatelor din industria alimentară şi a băuturilor, alături de companii procesatoare româneşti şi străine.

