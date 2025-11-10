Live TV

Noua ordonanţă privind comunităţile de energie. Cum pot prosumatorii să-şi producă şi să-şi vândă propria energie electrică

Panouri solare pe clădire
România a evitat o sancţiune europeană Ce aduce nou Ordonanța de Urgență 59/2025

O nouă ordonanță de urgență le dă cetățenilor, primăriilor și firmelor mici posibilitatea să-și producă singuri energia electrică și chiar să o vândă în comunitatea locală. Ordonanța de Urgență 59/2025 stabilește regulile pentru funcționarea „comunităților de energie” și este considerată de Asociația Prosumatorilor din România drept cel mai important pas făcut până acum pentru ca energia să ajungă direct „în mâinile oamenilor”.

Actul normativ introduce pentru prima dată în legislaţia românească definiţia clară a comunităţilor de energie, structuri care pot produce, consuma, stoca şi chiar transporta energie la nivel local.

„Energia ajunge în mâinile oamenilor gospodari, ale primarilor întreprinzători şi ale celor care vor să-şi gestioneze independent resursele energetice”, a transmis Dan Pîrșan, președintele APCE.

Prosumatorii îşi vor putea valorifica lunar, la preţuri considerate decente, surplusul de energie electrică prin intermediul acestor comunităţi.

În plus, ordonanţa prevede că energia regenerabilă şi infrastructura aferentă sunt considerate proiecte de importanţă naţională, având rol strategic în asigurarea securităţii energetice şi a sănătăţii publice.

CITEȘTE ȘI: Prosumatorii, afectați de mecanismul actual de compensare. Ce se întâmplă cu banii pentru energia pe care o dau în rețea

România a evitat o sancţiune europeană

Asociaţia a explicat că adoptarea ordonanţei era urgentă, întrucât România risca o procedură de infringement pentru netranspunerea Directivei RED III, actul prin care Uniunea Europeană stabilește țintele pentru creșterea ponderii energiei regenerabile până în 2030 și sprijină formarea comunităților de energie la nivel local, şi pierderea a peste 500 de milioane de euro din PNRR, fonduri destinate comunităţilor de energie.

„România rămăsese ultimul bastion din Europa care păstra un monopol asupra producţiei şi transportului de energie, fapt vizibil în facturile tot mai mari plătite de cetăţeni şi companii. OUG 59/2025 vine să schimbe această paradigmă, aducând energia mai aproape de oameni, comunităţi şi administraţiile locale”, mai arată comunicatul transmis de asociație.

Ce aduce nou Ordonanța de Urgență 59/2025

Printre principalele noutăţi se numără înfiinţarea Registrului Naţional al Comunităţilor de Energie, gestionat de ANRE, eliminarea obstacolelor administrative care împiedică dezvoltarea autoconsumului, obligativitatea instalării contoarelor inteligente pentru membrii comunităţilor şi posibilitatea ca toţi consumatorii, inclusiv gospodăriile vulnerabile, să facă parte din acestea, beneficiind de tarife preferenţiale.

ANRE va reglementa utilizarea unităţilor de stocare şi participarea comunităţilor la servicii de reţea.

De asemenea, actul normativ simplifică procedurile pentru ONG-uri şi asociaţii de proprietari, care pot deveni comunităţi energetice fără licenţă de furnizare dacă produc exclusiv pentru autoconsum.

„România are acum o lege corectă, aliniată la normele europene. Nu vom permite ca această şansă istorică pentru comunităţile de energie să fie compromisă prin practici birocratice şi interese de grup”, a declarat Dan Pîrşan, preşedintele APCE.

