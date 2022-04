(P) DOAR LA LINK ACADEMY: Școlarizare pe viață la prețul unui program de un an de zile!

Deja de câțiva ani, pe scena regională de IT, LINK Academy este considerată o instituție educațională unde, pe lângă cunoștințe și abilități de cea mai bună calitate, obțineți și cel mai complet suport pentru dezvoltarea carierei IT, ceea ce nu oferă nicio altă școală IT din această parte a Europei. Însă, la LINK Academy au decis să depășească granițele în pregătirea viitorilor experți în IT.

De fapt, în această instituție este în curs de desfășurare perioada de înscrieri de primăvară, așadar pe viitorii cursanți care vor decide să înceapă școlarizarea în această perioadă îi așteaptă o reducere semnificativă din taxa de școlarizare, dar și posibilitatea unică de școlarizare pe viață la prețul unui singur program.

Ați citit bine! La LINK Academy au creat un program de educație neobișnuit care vă permite ca după școlarizarea de un de zile să continuați cu perfecționarea complet gratuită de fiecare dată când este nevoie. Fără limită de accesare. Fără limită de ani.

Dacă vă gândiți la o carieră pe termen lung în domeniul IT, nu trebuie să ratați această șansă. Datorită capacităților tehnice alocate pentru acest tip de școlarizare, de această ofertă nu vor putea beneficia toți candidații, așadar trebuie să vă înscrieți cât mai repede. Pentru mai multe informații și rezervarea unui loc, accesați site-ul LINK Academy.

Dobândiți cele mai căutate cunoștințe IT în doar 12 luni. Continuați cu perfecționarea gratuită de fiecare dată când apare o tehnologie nouă

Indiferent de departamentul și programul ales, după finalizarea școlarizării la LINK Academy obțineți posibilitatea de a continua cu perfecționarea de fiecare dată când este nevoie.

Concret, asta înseamnă că imediat ce apare o versiune nouă de software în programul LINK Academy sau o tehnologie pentru care ați frecventat cursul, aveți dreptul să vă înscrieți pentru școlarizare gratuită prin intermediul cele mai moderne platforme pentru studiu la distanță.

Datorită acestei șanse unice, puteți fi siguri că cunoștințele voastre nu se vor învechi niciodată. LINK Academy vă permite să fiți întotdeauna la curent cu cele mai noi tehnologii și cunoștințe, ceea ce este foarte important dacă vreți să fiți un expert căutat și foarte bine plătit în IT.

Ca să fiți competitivi în lumea IT, este important să vă perfecționați continuu

În prezent, într-un mediu de afaceri dur, concurența este acerbă și toți se străduiesc să lucreze mai bine și mai mult. Ceea ce vă poate deosebi de restul sunt cunoștințele care sunt actuale și aplicabile.

Dar și aici există o problemă. Trăim într-o lume unde tehnologia se dezvoltă cu o viteză imensă, iar asta înseamnă un singur lucru: cunoștințele ies din actualitate mai repede decât oricând. Iar cunoștințele învechite nu mai pot fi considerate cunoaștere.

Toți cei care se decid pentru o carieră profitabilă și bine plătită de expert IT știu cât de repede se dezvoltă instrumente noi și cât de repede apar tehnologii noi. Ca să vă puteți îndeplini sarcinile cu succes, este foarte important să fiți la curent cu toate schimbările. Doar așa puteți avea o carieră împlinită în IT.

De aceea, școlarizarea nelimitată oferită de LINK Academy este într-adevăr valoroasă pentru oricine se gândește serios să devină expert în IT.

LINK Academy, o școală care este diferită de toate celelalte

LINK Academy este singura școală din Balcani și una din puținele din Europa care are parteneriate oficiale cu cele mai apreciate instituții și companii IT la nivel global precum Microsoft, Adobe, Oracle, Zend, Autodesk și Cambridge, motiv pentru care cunoștințele și certificatele obținute la această instituție sunt recunoscute de către angajatori de pretutindeni.

Indiferent care dintre cele mai căutate domenii IT din prezent vă interesează: programare, design și multimedia, administrare, IT business, Design 3D și CAD sau dezvoltarea aplicațiilor mobile, la LINK Academy veți obține cunoștințe și abilități de la cei mai apreciați experți din aceste domenii.

De asemenea, în funcție de nevoi și afinități, puteți alege școlarizare tradițională la clasă sau cursuri online – prin intermediul platformei pentru studiu la distanță, cu mențiunea că veți dobândi aceeași calitate a cunoștințelor prin ambele moduri.

LINK Academy este cunoscută și ca o instituție care nu doar că le dezvoltă cursanților abilități IT de patru ani în mai puțin de 12 luni de școlarizare, ci le oferă și un șir întreg de instrumente și servicii pentru dezvoltarea carierei, datorită cărora obțin un job în termen record. Astfel, în timpul școlarizării la LINK Academy vă așteaptă cursuri facultative de limbă engleză și germană pentru cei care doresc să lucreze în străinătate, program pentru dezvoltarea abilităților personale și profesionale, ajutor în studiu și angajare etc. Simplu, la LINK Academy obțineți suport complet pentru viitoarea voastră carieră.

Înscrieți-vă cât mai repede, nu toți vor putea beneficia de această ofertă

Spre deosebire de alți IT-iști care trebuie să plătească scump pentru perfecționare de fiecare dată când apar tehnologii noi sau trebuie să se descurce cu studiu individual, datorită acestui program unic LINK Academy puteți fi siguri că veți beneficia la timp de cele mai actuale cunoștințe, complet gratuit.

Însă, este important să știți că această ofertă este valabilă doar pentru un număr limitat de cursanți LINK Academy și din această cauză nu toți cei care se înscriu vor beneficia de aceasta.

De aceea, rezervați-vă locul la timp accesând site-ul LINK Academy și, pe lângă școlarizare la prețuri reduse, asigurați-vă și educația pe viață.